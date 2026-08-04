Feira de empregos em Novo Hamburgo vai oferecer 200 vagas

O Emprega Novo Hamburgo chega à 7ª edição tendo como foco os moradores dos bairros Santo Afonso, Liberdade e Industrial, mas aberto à população em geral. A feira de empregabilidade ocorrerá no dia 13 de agosto, das 9 às 15 horas, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada na Avenida Pedro Adams Filho, nº 977.
Nesta edição, a expectativa é reunir cerca de 20 empresas, que deverão disponibilizar aproximadamente 200 vagas de emprego em diferentes áreas, como comércio, indústria, transporte, saúde e prestação de serviços, incluindo atividades ligadas à administração de condomínios. Durante o evento, os candidatos poderão participar de processos de encaminhamento, recrutamento e seleção diretamente com os empregadores.
Além das oportunidades de trabalho, a ação oferecerá uma série de serviços gratuitos à comunidade por meio de outras secretarias e instituições parceiras. Entre eles estão confecção de currículos, aferição de pressão arterial, vacinação, testes de glicemia, informações sobre cursos profissionalizantes gratuitos, Educação de Jovens e Adultos (EJA), programas de contraturno escolar, além de orientações sobre Jovem Aprendiz e estágios.
Desde sua criação, a feira já foi realizada na região central, no bairro Canudos e nos bairros Primavera e Boa Saúde, nestes dois últimos casos com edições voltadas aos imigrantes. Outras edições tiveram caráter predominantemente educativo e de orientação profissional, direcionadas aos jovens. Foi o caso das ações realizadas durante o Novo Hamburgo Feevale Summit, voltadas a vagas de ensino superior, e de uma edição promovida em escolas estaduais, com palestras e oficinas.