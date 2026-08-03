Indústrias promovem evento para divulgar potencial de Pelotas e região

O público que circulou pela 32ª Fenadoce na quinta-feira (30) teve a oportunidade de provar os melhores sabores que Pelotas e região têm a oferecer, indo além dos doces. Promovida pelo Sindicato da Indústria do Arroz de Pelotas (Sindapel) e pelo Salão da Carne do Sebrae, a oficina gastronômica “Arroz e carne: protagonistas no prato dos gaúchos” reuniu visitantes para uma noite de aprendizado e degustação à base destes dois itens que fazem parte de duas das mais importantes cadeias produtivas do sul do RS.

O cardápio, tendo como prato principal um risoto de filé mignon e um arroz de leite como sobremesa, foi preparado pelo chef Bryan Chaplin e alunos do curso de Gastronomia da Escola Senac Pelotas. Entre os ingredientes, o arroz beneficiado pelas empresas integrantes do Sindapel e cortes fornecidos por um dos frigoríficos que compõem o Salão da Carne. O objetivo da atividade, além de apresentar à plateia uma alternativa de preparo, foi mostrar a diversidade de produtos e a riqueza econômica e cultural que estes dois setores representam.

Para Juliano Bolzoni, analista de ambiente do Sebrae/RS e representante do Salão da Carne, a grande presença de público, que lotou o estande e demonstrou grande interesse pelas receitas e pelos produtos, reforça a importância ligação entre diferentes setores do agronegócio e da indústria. “Essa parceria com o Sindapel e o Senac faz com que sejam criadas essas conexões ao serem criadas receitas mostrando a qualidade e as características excepcionais da carne e do arroz da região.”

Alimento que faz parte da dieta nacional, o arroz que chega ao prato da maioria dos brasileiros tem origem em indústrias pelotenses. Ao todo, o Sindapel reúne 18 empresas, formando o maior polo beneficiador da América Latina, e colocando no mercado mais de 200 marcas do grão e respondendo por cerca de 70% do consumo no país.

“Temos toda uma cadeia produtiva envolvida no setor arrozeiro que vai desde o plantio até o beneficiamento para que cada pessoa tenha acesso a um produto de qualidade nos mercados. E em oportunidades como essa oficina gastronômica as pessoas acabam percebendo que o arroz que consomem, que associam à mais alta qualidade, é daqui e também é um patrimônio de Pelotas, assim como os doces”, ressalta Daniele Braga, assessora executiva do Sindapel.