Prefeitura de Pelotas confirma reforma no Mercado Central

A prefeitura de Pelotas vai abrir licitação nos próximos meses para executar uma ampla reforma no Mercado Central, um dos principais bens culturais do patrimônio histórico do município. O projeto foi desenvolvido pela equipe técnica da Secretaria de Urbanismo (Seurb) e será viabilizado com recursos próprios e medidas compensatórias no valor de R$ 1.362 milhão, numa operação que envolve também a Secretaria de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação.
O orçamento inclui a destinação de R$ 150 mil para a recuperação da infraestrutura da torre do relógio, atendendo as adequações emergenciais apontadas em laudo técnico para afastar riscos de colapso da estrutura. A torre é um dos principais itens ornamentais do prédio, que sofre com problemas de ordem estrutural. Ao todo, o investimento no local deve chegar a quase R$ 2 milhões.
O sinal verde para a abertura da licitação foi dado pelo Comitê de Controle e Gestão Orçamentária e Financeira (CCGof). “É um projeto executivo construído com diálogo com os permissionários por meio de reuniões com o poder público, que incluiu a criação de uma comissão provisória para tratar das melhorias do prédio, a versão definitiva está nesta licitação e nos serviços realizados por medidas compensatórias”, afirma o prefeito, Fernando Marroni.
Além da recuperação da infraestrutura da torre, a reforma também vai contemplar cobertura (telhas), rufos e calhas, mobiliário interno e externo, pintura da fachada e recuperação das esquadrias. Somam-se à licitação a entrega da reforma dos banheiros internos, prevista para agosto, e, na sequência, também com recursos de compensatórias, o início da readequação das instalações elétricas das áreas comuns do Mercado - intervenção que deve iniciar antes mesmo da abertura do processo de licitação para a reforma.
Conforme o secretário de Urbanismo, Otávio Peres, a reforma vai contemplar também iluminação externa, implementação de pontos de energia para manutenção, pontos de iluminação e energia nos pátios internos, além de iluminação e religamento do farol da torre. A prefeitura também prepara uma licitação complementar a fim de resolver problemas de sobrecarga e de interrupção de energia nas bancas. O documento está em fase de elaboração e ainda não tem orçamento definido.
A prefeitura de Pelotas vai abrir licitação nos próximos meses para executar uma ampla reforma no Mercado Central, um dos principais bens culturais do patrimônio histórico do município. O projeto foi desenvolvido pela equipe técnica da Secretaria de Urbanismo (Seurb) e será viabilizado com recursos próprios e medidas compensatórias no valor de R$ 1.362 milhão, numa operação que envolve também a Secretaria de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação.
O orçamento inclui a destinação de R$ 150 mil para a recuperação da infraestrutura da torre do relógio, atendendo as adequações emergenciais apontadas em laudo técnico para afastar riscos de colapso da estrutura. A torre é um dos principais itens ornamentais do prédio, que sofre com problemas de ordem estrutural. Ao todo, o investimento no local deve chegar a quase R$ 2 milhões.
O sinal verde para a abertura da licitação foi dado pelo Comitê de Controle e Gestão Orçamentária e Financeira (CCGof). “É um projeto executivo construído com diálogo com os permissionários por meio de reuniões com o poder público, que incluiu a criação de uma comissão provisória para tratar das melhorias do prédio, a versão definitiva está nesta licitação e nos serviços realizados por medidas compensatórias”, afirma o prefeito, Fernando Marroni.
Além da recuperação da infraestrutura da torre, a reforma também vai contemplar cobertura (telhas), rufos e calhas, mobiliário interno e externo, pintura da fachada e recuperação das esquadrias. Somam-se à licitação a entrega da reforma dos banheiros internos, prevista para agosto, e, na sequência, também com recursos de compensatórias, o início da readequação das instalações elétricas das áreas comuns do Mercado - intervenção que deve iniciar antes mesmo da abertura do processo de licitação para a reforma.
Conforme o secretário de Urbanismo, Otávio Peres, a reforma vai contemplar também iluminação externa, implementação de pontos de energia para manutenção, pontos de iluminação e energia nos pátios internos, além de iluminação e religamento do farol da torre. A prefeitura também prepara uma licitação complementar a fim de resolver problemas de sobrecarga e de interrupção de energia nas bancas. O documento está em fase de elaboração e ainda não tem orçamento definido.