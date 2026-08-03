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Publicada em 03 de Agosto de 2026 às 00:30

Estância Velha forma 28 profissionais em cursos técnicos

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Jornal Cidades
A prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, realizou a formatura de 28 alunos que concluíram cursos de qualificação profissional oferecidos pelo programa Qualificar RS. A iniciativa reforça o compromisso do município com a geração de oportunidades, a capacitação da mão de obra e a ampliação das possibilidades de inserção no mercado de trabalho. A formatura ocorreu no auditório do Centro Administrativo.
Os formandos concluíram os cursos de Operador de Empilhadeira, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico e Metrologia e Corte de Peças e Costura de Calçados, capacitações voltadas às demandas de setores estratégicos da economia regional.
Ao longo das aulas, os participantes desenvolveram conhecimentos técnicos e práticos, ampliando suas competências para atuar em áreas que apresentam expressiva demanda. Além de preparar os alunos para novas oportunidades, os cursos também contribuem para o fortalecimento da indústria e do desenvolvimento econômico local.
A secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho de Estância Velha, Beti Griebeler, destacou que a qualificação profissional é uma das principais ferramentas para transformar vidas. “Cada certificado entregue representa uma nova oportunidade. Investir na capacitação das pessoas é investir no desenvolvimento do município, fortalecendo a empregabilidade e oferecendo mais perspectivas para quem busca uma colocação ou deseja crescer profissionalmente”, disse.
A prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, realizou a formatura de 28 alunos que concluíram cursos de qualificação profissional oferecidos pelo programa Qualificar RS. A iniciativa reforça o compromisso do município com a geração de oportunidades, a capacitação da mão de obra e a ampliação das possibilidades de inserção no mercado de trabalho. A formatura ocorreu no auditório do Centro Administrativo.
Os formandos concluíram os cursos de Operador de Empilhadeira, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico e Metrologia e Corte de Peças e Costura de Calçados, capacitações voltadas às demandas de setores estratégicos da economia regional.
Ao longo das aulas, os participantes desenvolveram conhecimentos técnicos e práticos, ampliando suas competências para atuar em áreas que apresentam expressiva demanda. Além de preparar os alunos para novas oportunidades, os cursos também contribuem para o fortalecimento da indústria e do desenvolvimento econômico local.
A secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho de Estância Velha, Beti Griebeler, destacou que a qualificação profissional é uma das principais ferramentas para transformar vidas. “Cada certificado entregue representa uma nova oportunidade. Investir na capacitação das pessoas é investir no desenvolvimento do município, fortalecendo a empregabilidade e oferecendo mais perspectivas para quem busca uma colocação ou deseja crescer profissionalmente”, disse.

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