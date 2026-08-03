Decoração de inverno toma conta das ruas de Canela

Os meses mais frios do ano costumam ser o período em que mais visitantes chegam à Canelas. No entanto, isso tudo ganha um acréscimo com a decoração da Temporada de Inverno, que começou a ser montada na semana passada e já tomou conta das ruas, encantando moradores e também os turistas. Iluminação cênica em tons de azul e branco, elementos lúdicos como ursos e adereços que remetem às folhas de plátano ditam o tom da identidade pensada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.



Entre elementos novos e a reforma das peças que já compõem o acervo de itens decorativos, a prefeitura de Canela investiu aproximadamente R$ 500 mil. De acordo com o secretário de Turismo e Cultura, Athos Cunha, o aproveitamento de muitas peças, somado aos materiais adquiridos neste ano, garante o equilíbrio entre uma decoração bonita, que chama a atenção, e a responsabilidade com o uso dos recursos públicos.



A arquiteta responsável pelo projeto técnico, Karen Seabra, explica que a proposta para esta Temporada de Inverno foi transformar os espaços públicos por meio da cenografia, da iluminação e do uso de elementos lúdicos geralmente associados à estação, “criando uma atmosfera acolhedora e visualmente atrativa”, segundo ela.



Entre as características que mais se destacam na identidade da temporada está a iluminação, construída com LED Neon Flex, cordões de micro LED, luzes pisca-pisca, elementos iluminados como flocos de neve e folhas de plátano, além de refletores em pontos de destaque. O projeto de decoração também contempla elementos como os tradicionais guarda-chuvas coloridos suspensos, que se destacam durante o dia e, à noite, recebem iluminação especial, formando uma espécie de passarela aérea instagramável.