Aniversário de Passo Fundo encabeça eventos no Interior do RS

Na primeira semana de agosto, o interior do Rio Grande do Sul reúne eventos cheios de cultura, música, atividades esportivas e gastronomia. A programação inclui a comemoração do aniversário de Passo Fundo durante todo o mês, com atividades especiais até o dia 25 de agosto. Na Serra Gaúcha, o destaque é a gastronomia, com a primeira edição do Festival do Bolinho de Chuva, assim como a música com o tradicional Festival de Inverno em Farroupilha. Outros municípios como Santo Antônio da Patrulha e São Lourenço do Sul também recebem eventos especiais. Confira abaixo a agenda de eventos para a semana do dia 3 a 9 de agosto.

Passo Fundo| Semana do Município

Passo Fundo comemora seus 169 anos com programação especial até dia 25 de agosto Prefeitura de Passo Fundo/Divulgação/Cidades

A comemoração dos 169 anos do município de Passo Fundo reúne uma programação com mais de 20 atividades entre os dias 1º e 25 de agosto, com eventos esportivos, atrações culturais, homenagens e ações para a comunidade. O calendário de comemoração inclui a tradicional Rústica, no sábado, 1, a Meia Maratona Passo Fundo 169 Anos, no domingo, 2, e o show musical "Osvaldir & Amigos", no Anfiteatro da Gare. No dia 7 de agosto, aniversário do município, a programação inclui o Concerto da Escola Pública de Música Yamandu Costa, às 15h30, além de missa especial na Catedral Metropolitana. Ao todo são 25 dias com atividades especiais, para mais informações acesse o site da prefeitura de Passo Fundo.

Farroupilha | Festival de Inverno

Festival de Inverno conta com apresentações itinerantes pelo município de Farroupilha, além de oficinas musicais gratuitas Sesc Farroupilha/Divulgação/Cidades

O 5º Festival de Inverno da Escola Pública de Música de Farroupilha acontece do dia 3 a 16 de agosto. Todas as atividades são gratuitas, com apresentações itinerantes pela cidade, além de oficinas de música na Casa de Cultura. A abertura oficial ocorre no dia 3, às 19h30min, na Igreja Matriz de Farroupilha com concerto de corais, como os Canarinhos da Serra, Coral Elo Sonoro, Coral infantojuvenil Canarinhos de Farroupilha, e Grupo Amigos de Cristo. Para as aulas de música, com focos desde instrumentos de corda até teatro musical, flauta doce e canto adulto, é necessário se inscrever via formulário on-line disponível no site da prefeitura ou diretamente na Casa de Cultura. Os ingressos para os concertos, com exceção do concerto de abertura, também devem ser retirados na Casa de Cultura de Farroupilha.

Santo Antônio da Patrulha | Fenacan

Fenacan acontece no Parque Caetano Tedesco, com entrada gratuita, juntamente a 16ª Feira Municipal do Livro Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha/Divulgação/Cidades

A Feira Nacional da Cana-de-Açúcar, Rapadura, Sonho e Arroz ocorre do dia 5 a 16 de agosto, em Santo Antônio da Patrulha. A 39 a edição do evento acontece no Parque Caetano Tedesco, com entrada gratuita. São duas semanas com apresentações de bandas gaúchas, grupos sertanejos e shows de comédia. Além da programação musical, a primeira semana do evento, de 5 a 9 de agosto, o evento também recebe a 16ª Feira Municipal do Livro, com oficinas, roda de conversas e lançamento de livros.

São Lourenço do Sul | 6º Festival de Inverno Lourenciano

Evento ocorre do dia 6 a 10 de agosto, na praça Central Dedê Serpa, com entrada gratuita Prefeitura São Lourenço do Sul/Divulgação/Cidades

Em São Lourenço do Sul, o 6º Festival de Inverno Lourenciano reúne feiras, campeonatos esportivos, apresentações musicais e oficinas. O evento ocorre do dia 6 a 10 de agosto, na praça Central Dedê Serpa. A abertura do festival acontece na quinta-feira, 6, às 9 horas, com feiras diárias de comércio, agricultura e gastronomia. São cinco dias com programações, com entrada franca, atrações musicais no Pavilhão de Shows, e até sessões de cinema na Arena.

Veranópolis | 1 o Festival do Bolinho de Chuva

Primeira edição do Festival do Bolinho de Chuva terá programação esportiva, com passei ciclistico e corrida FreePik/Reprodução/Cidades