Vias de Santa Maria recebem câmeras para a fiscalização de trânsito

A prefeitura de Santa Maria deu um novo passo na implantação do projeto-piloto de fiscalização de trânsito por videomonitoramento. Equipes municipais realizaram a instalação dos equipamentos em três dos quatro pontos estratégicos previstos na primeira fase da iniciativa, coordenada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública.
Os equipamentos foram instalados na rua Bento Gonçalves, nas proximidades do Colégio Coração de Maria, e no retorno exclusivo para ambulâncias e táxis localizado entre as ruas Pinheiro Machado e José Bonifácio, em frente ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo; bem como nas proximidades do Colégio Marista Santa Maria (fiscalização nas ruas Floriano Peixoto, Coronel Niederauer e Alberto Pasqualini, no bairro Centro). A medida tem como objetivo principal coibir infrações frequentes, garantir a fluidez viária e proteger pedestres e motoristas, com atenção especial ao entorno de instituições de ensino e de serviços de emergência.
A maior parte dos dispositivos implantados são do tipo speed dome, caracterizados pela alta resolução de imagem, capacidade de aproximação (zoom) avançada e precisão na identificação de placas de veículos e de condutas no trânsito. As câmeras operam conectadas diretamente ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), onde contam com a atuação permanente de um operador da Superintendência de Trânsito para o monitoramento em tempo real.
Para assegurar a transparência e o caráter orientador da ação, a prefeitura reforça que as atividades educativas e as blitze informativas estão previstas para iniciar já na próxima semana. Esse período de adaptação servirá para conscientizar os condutores sobre as regras de circulação e estacionamento nos locais monitorados, sendo a aplicação efetiva de penalidades iniciada somente após essa etapa de conscientização pública.
“Nesta etapa, avançamos com a instalação dos equipamentos em pontos críticos e estratégicos da cidade, que já estão conectados para o monitoramento em tempo real pelo nosso Ciosp”, explica o secretário de Segurança e Ordem Pública, Getúlio de Vargas.