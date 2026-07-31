Lagoa dos Patos tem risco de inundação em Rio Grande

A Defesa Civil de Rio Grande, no Sul do RS, estima que o nível da Lagoa dos Patos deve superar a cota de inundação do CCMar-Furg em até 10cm nos próximos dias, com o ingresso de água oriunda das bacias do Guaíba e do Delta do Jacuí. No entanto, a elevação não deve produzir transtornos, a exemplo do que ocorreu no município nesta semana.

O nível registrado pela plataforma de monitoramento do Ciex-Furg chegou a 79,2cm às 23h30 de quinta-feira (30), volume 0,2cm abaixo da cota de inundação de 80cm, recuando para 52,3cm às 15h30min desta sexta (31). Segundo o representante da Defesa Civil municipal, Bruno Corte, alguns modelos de previsão apontam que o nível pode atingir 90cm nos próximos dias, superando a cota, mas sem se aproximar dos episódios de 2023 ou de 2024. Naquele ano, a medição no CCMar chegou a 218cm, 138cm acima da cota de inundação.

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O comportamento da Lagoa dos Patos em Rio Grande é fortemente condicionado pela direção e pela intensidade dos ventos. O vento nordeste, que vigorou durante a quinta-feira, empurrou a água em direção à cidade e manteve os níveis próximos à cota, apontou o órgão. A previsão é de que essa condição se mantenha até o fim de semana, quando o vento deve virar para sudoeste, direção menos favorável ao avanço das águas sobre o município. "Mesmo com isso, fizemos uma previsão aqui e acho que não vai trazer grandes transtornos, mas vamos ficar em monitoramento contínuo 24 horas", afirmou Corte.

Mesmo sem atingir a cota de inundação na quinta-feira, Rio Grande já registrou alagamentos pontuais na Rua Lagoa Azul e na Rua Marechal Deodoro, áreas de baixada sensíveis a pequenas variações no nível da lagoa. Corte ressaltou, no entanto, que não houve chamados de emergência e que nenhum morador precisou deixar a casa.

A previsão hidrodinâmica do Ciex-Furg, elaborada em parceria com o boletim do Serviço Geológico do Brasil e do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (IPH-UFRGS), indica que a maioria dos municípios do entorno da Lagoa dos Patos deve permanecer com níveis abaixo da cota de inundação. A exceção é Rio Grande, justamente pela combinação da elevação geral do sistema com os ventos de nordeste. Em 2024, além de Rio Grande, a lagoa superou a cota em São Lourenço do Sul, Arambaré, São José do Norte e Itapuã (Viamão). O mesmo boletim descarta, neste momento, a repetição de um evento extremo nos moldes de 2024.

A Defesa Civil Municipal segue monitorando o nível da lagoa e realizando visitas a famílias de áreas ribeirinhas.

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