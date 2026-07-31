Após oito dias seguidos de elevação até a cota de inundação, rio Uruguai começa a recuar na Fronteira Oeste

A bacia do rio Uruguai, na faixa de Uruguaiana, registrou o primeiro declínio após oito dias consecutivos de elevação. Na quarta-feira (29). o rio marcou 9,22m acima do nível normal. Foi o pico da medição desde que o crescimento começou, às 10h30 do último dia 21 de julho. Na tarde da quinta-feira (30), foi apontada a altura de 9,18m Os dados são do Serviço Geológico do Brasil (SGB).
Uruguaiana ainda tinha, até a quinta-feira, conforme informações da prefeitura, 32 desabrigados e 48 desalojados, totalizando 80 pessoas fora de casa em virtude da cheia do Rio Uruguai. Mais ao norte, cidades como Porto Mauá e Porto Lucena estão na cota normal, porém com crescimento. Garruchos registra cota normal e declínio. São Borja, na quinta-feira, seguia em declínio e saiu da cota de alerta para a de atenção. Itaqui ainda se encontra em cota de inundação, mas segue em declínio.
A bacia do rio Uruguai, na faixa de Uruguaiana, registrou o primeiro declínio após oito dias consecutivos de elevação. Na quarta-feira (29). o rio marcou 9,22m acima do nível normal. Foi o pico da medição desde que o crescimento começou, às 10h30 do último dia 21 de julho. Na tarde da quinta-feira (30), foi apontada a altura de 9,18m Os dados são do Serviço Geológico do Brasil (SGB).
Uruguaiana ainda tinha, até a quinta-feira, conforme informações da prefeitura, 32 desabrigados e 48 desalojados, totalizando 80 pessoas fora de casa em virtude da cheia do Rio Uruguai. Mais ao norte, cidades como Porto Mauá e Porto Lucena estão na cota normal, porém com crescimento. Garruchos registra cota normal e declínio. São Borja, na quinta-feira, seguia em declínio e saiu da cota de alerta para a de atenção. Itaqui ainda se encontra em cota de inundação, mas segue em declínio.