CIEE inaugura nova unidade na cidade de Frederico Westphalen

O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) inaugurou a unidade de Frederico Westphalen em novo endereço nesta quinta-feira (30). A solenidade está prevista para começar às 18h30 no local, que fica na rua Aparício Borges, 470, no Centro da cidade.
O CIEE-RS está há 37 anos no município e atende, hoje, quase 1 mil jovens com contratos ativos de estágio e aprendizagem em 24 cidades da Região do Médio Alto Uruguai. O novo espaço busca proporcionar um ambiente mais moderno, acessível e acolhedor para todos.
O local conta com laboratório de informática, duas salas amplas de aprendizagem, sala de reuniões para atendimento a empresas, instituições e órgãos públicos, além de uma área de convivência.
De acordo com Adriano Lirio, Gerente de Unidade Operacional do CIEE-RS em Passo Fundo, a estrutura amplia a capacidade de atendimento e fortalece a atuação do CIEE-RS na região.
“A inauguração deste novo espaço representa muito mais do que a entrega de uma estrutura física, é um investimento no desenvolvimento das pessoas e da região. O novo espaço permitirá ampliar o relacionamento com empresas, instituições de ensino e poder público, qualificando ainda mais os serviços prestados e criando novas oportunidades para estudantes e jovens aprendizes”, explica Lirio.
O CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, conta que a unidade está preparada para atender toda a região com serviços de administração de programas de estágio e aprendizagem, recrutamento e seleção, encaminhamento de estudantes para vagas, atendimento às empresas, acompanhamento de contratos, cursos, capacitações, e processos seletivos.
O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) inaugurou a unidade de Frederico Westphalen em novo endereço nesta quinta-feira (30). A solenidade está prevista para começar às 18h30 no local, que fica na rua Aparício Borges, 470, no Centro da cidade.
O CIEE-RS está há 37 anos no município e atende, hoje, quase 1 mil jovens com contratos ativos de estágio e aprendizagem em 24 cidades da Região do Médio Alto Uruguai. O novo espaço busca proporcionar um ambiente mais moderno, acessível e acolhedor para todos.
O local conta com laboratório de informática, duas salas amplas de aprendizagem, sala de reuniões para atendimento a empresas, instituições e órgãos públicos, além de uma área de convivência.
De acordo com Adriano Lirio, Gerente de Unidade Operacional do CIEE-RS em Passo Fundo, a estrutura amplia a capacidade de atendimento e fortalece a atuação do CIEE-RS na região.
“A inauguração deste novo espaço representa muito mais do que a entrega de uma estrutura física, é um investimento no desenvolvimento das pessoas e da região. O novo espaço permitirá ampliar o relacionamento com empresas, instituições de ensino e poder público, qualificando ainda mais os serviços prestados e criando novas oportunidades para estudantes e jovens aprendizes”, explica Lirio.
O CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, conta que a unidade está preparada para atender toda a região com serviços de administração de programas de estágio e aprendizagem, recrutamento e seleção, encaminhamento de estudantes para vagas, atendimento às empresas, acompanhamento de contratos, cursos, capacitações, e processos seletivos.