Avenida de Ivoti terá trânsito liberado em agosto após obras

A prefeitura de Ivoti confirmou que a primeira etapa das obras de pavimentação em paralelepípedo da avenida Presidente Lucena, na Praça Concórdia, está em fase final. Com a conclusão desta etapa, a via será liberada para o trânsito em agosto. A execução da obra sofreu atrasos em razão dos ajustes necessários nas redes pluvial e elétrica, da substituição das pedras e também das condições climáticas, fatores que impactaram o cronograma previsto. No entanto, os trabalhos estão sendo finalizados e a expectativa é de que a primeira etapa seja concluída em breve.
Após a liberação da avenida, a equipe dará continuidade à execução das calçadas, sem a necessidade de interromper o fluxo de veículos no local. Sem data para iniciar, a segunda etapa da obra contemplará a rua São Leopoldo, onde será realizada a mesma intervenção de pavimentação em paralelepípedos e calçadas com a implantação de uma rua coberta, ampliando as possibilidades de uso, convivência e realização de eventos na área central de Ivoti.
A obra contempla a pavimentação de uma área total de 2.619 metros quadrados. O projeto inclui a implantação de uma pista compartilhada, permitindo a circulação de veículos e pedestres em uma plataforma única, sem a utilização de elementos de divisão, como meios-fios.
Como parte do conceito urbanístico adotado, está sendo executada a pavimentação com paralelepípedos em frente à Sociedade Concórdia, valorizando as características arquitetônicas do local e contribuindo para a identidade do espaço. A intervenção também representa o início das melhorias previstas para o entorno.