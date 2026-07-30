Hospital de Santa Rosa é habilitado para serviços de alta complexidade em cardiologia

Um conjunto de serviços passou a ser ofertado à comunidade regional desde que o Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, foi habilitado pelo Ministério da Saúde para oferecer serviços de Alta Complexidade em Cardiologia. Entre eles está o estudo eletrofisiológico, cujo primeiro procedimento foi realizado na última semana, em uma paciente de 80 anos, para avaliar a necessidade de implante de marcapasso.
Conduzido pelo médico cardiologista Mahar Muhammad, o estudo eletrofisiológico é um procedimento minimamente invasivo que utiliza cateteres introduzidos por uma veia (geralmente da perna) para avaliar o funcionamento do sistema de condução elétrica do coração. O exame auxilia no diagnóstico e na definição do melhor tratamento para alterações do ritmo cardíaco.
“Para o nosso hospital, contar com o serviço de eletrofisiologia é extremamente importante. Vamos ofertar à população procedimentos de estudo eletrofisiológico, ablação de arritmias (procedimento para correção do ritmo irregular cardíaco), implante e programação de marcapasso”, explica o médico,
Como destaca o diretor de Infraestrutura, Rodrigo Calixto, o serviço de eletrofisiologia soma-se à cirurgia cardiovascular, à cirurgia vascular e aos procedimentos endovasculares extracardíacos, fortalecendo o Hospital Vida & Saúde como referência em Alta Complexidade em Cardiologia. “Nosso principal objetivo é facilitar o acesso dos pacientes a esses procedimentos, ofertando-os com a máxima qualidade e segurança”, destacou.
O presidente da Instituição, Sidnei Strejevitch, destaca que a qualidade dos serviços que estão sendo prestados é resultado dos investimentos realizados em estrutura, tecnologia e qualificação das equipes, aliados à importante parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. “A Santa Casa teve um papel importante nesse processo, contribuindo para a preparação da nossa equipe e com a disponibilização de profissionais”, afirmou.
Um conjunto de serviços passou a ser ofertado à comunidade regional desde que o Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, foi habilitado pelo Ministério da Saúde para oferecer serviços de Alta Complexidade em Cardiologia. Entre eles está o estudo eletrofisiológico, cujo primeiro procedimento foi realizado na última semana, em uma paciente de 80 anos, para avaliar a necessidade de implante de marcapasso.
Conduzido pelo médico cardiologista Mahar Muhammad, o estudo eletrofisiológico é um procedimento minimamente invasivo que utiliza cateteres introduzidos por uma veia (geralmente da perna) para avaliar o funcionamento do sistema de condução elétrica do coração. O exame auxilia no diagnóstico e na definição do melhor tratamento para alterações do ritmo cardíaco.
“Para o nosso hospital, contar com o serviço de eletrofisiologia é extremamente importante. Vamos ofertar à população procedimentos de estudo eletrofisiológico, ablação de arritmias (procedimento para correção do ritmo irregular cardíaco), implante e programação de marcapasso”, explica o médico,
Como destaca o diretor de Infraestrutura, Rodrigo Calixto, o serviço de eletrofisiologia soma-se à cirurgia cardiovascular, à cirurgia vascular e aos procedimentos endovasculares extracardíacos, fortalecendo o Hospital Vida & Saúde como referência em Alta Complexidade em Cardiologia. “Nosso principal objetivo é facilitar o acesso dos pacientes a esses procedimentos, ofertando-os com a máxima qualidade e segurança”, destacou.
O presidente da Instituição, Sidnei Strejevitch, destaca que a qualidade dos serviços que estão sendo prestados é resultado dos investimentos realizados em estrutura, tecnologia e qualificação das equipes, aliados à importante parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. “A Santa Casa teve um papel importante nesse processo, contribuindo para a preparação da nossa equipe e com a disponibilização de profissionais”, afirmou.