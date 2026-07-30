Iniciada a venda de ingressos da 37ª edição da Oktoberfest de Igrejinha

Os ingressos para a 37ª Oktoberfest de Igrejinha já podem ser adquiridos em mais de 45 pontos físicos de venda distribuídos pelo Rio Grande do Sul. Além da venda on-line, o público também encontra ingressos nas lojas Benoit de diversos municípios, em lojas Paludo e em estabelecimentos parceiros de Igrejinha. Nesta edição, uma das novidades é que os pontos físicos de venda também comercializam ingressos para os setores VIP e Camarote.
Um dos grandes diferenciais da Oktoberfest 2026 é o Passaporte Promocional Solidário, que garante acesso ao parque em todos os dias da festa, incluindo os shows nacionais, com entrada e saída ilimitadas por meio da biometria facial. Disponível nas modalidades Arena por R$ 179,40, Área VIP Open Bar por R$ 1.139,40, e Camarote por R$ 1.896,00, o produto oferece parcelamento sem juros no cartão de crédito e isenção da taxa de conveniência.
Além da economia, a iniciativa reforça o compromisso social da festa, já que 20% da receita obtida com a venda dos passaportes será destinada ao Hospital Bom Pastor de Igrejinha. A promoção é por tempo limitado e válida enquanto durarem os estoques.
Os endereços completos dos pontos de venda estão disponíveis no site (www.oktoberfest.org.br/pontos-de-venda). Todos os ingressos são de acesso individual, válidos para um único dia, com lotes sujeitos a disponibilidade. O evento acontecerá de 9 a 18 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Grings