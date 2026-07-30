Ministro do Turismo faz visita a Estrela e ressalta força do Vale do Taquari

O turismo ganhou espaço como uma das frentes estratégicas para o desenvolvimento econômico do Vale do Taquari durante a visita do ministro do Turismo, Gustavo Costa Feliciano, a Estrela. O encontro nesta quarta-feira (29) reuniu prefeitos de diferentes municípios, gestores públicos, entidades e empreendedores para aproximar a região das políticas mantidas pelo governo federal. Além da agenda institucional, duas técnicas do Ministério do Turismo realizam, ao longo do dia, atendimentos individualizados sobre o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e o Cadastro Nacional dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

Feliciano reforçou que o poder público precisa atuar como indutor, mas que a expansão do setor depende da construção de parcerias com municípios e empresas. Entre as alternativas apresentadas estão financiamentos de até R$ 15 milhões para projetos turísticos, com carência que pode chegar a cinco anos. O ministro também anunciou que R$ 100 milhões, de um volume total de R$ 1 bilhão, estarão disponíveis aos microempreendedores individuais, com operações de até R$ 21 mil e cobertura de um fundo garantidor, que atuará como avalista.

O Fungetur é o instrumento destinado a apoiar a expansão, a modernização e a competitividade dos empreendimentos do setor. Os recursos podem ser utilizados em obras, reformas, aquisição de bens e outras melhorias, contribuindo para ampliar os investimentos e gerar emprego e renda. Para solicitar o financiamento, o prestador deve possuir registro no Cadastur e procurar uma instituição financeira credenciada, responsável pela análise e aprovação da operação.

Dados apresentados pelo Ministério do Turismo mostram que Estrela contabilizou nove operações do Fungetur entre 2018 e 2026, somando R$ 2,045 milhões contratados por microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas. Somente em 2026, foi registrada uma nova operação de R$ 250 mil no município. Os números demonstram que o fundo já possui alcance local, mas ainda oferece potencial para ampliar o número de negócios beneficiados.

A prefeita de Estrela, Carine Schwingel, ressaltou que a relação institucional construída com o governo federal está acima das diferenças partidárias. Conforme Carine, embora sua sigla não seja a mesma que conduz o governo federal, Estrela já recebeu ou possui assegurados mais de R$ 500 milhões, considerando projetos, recursos repassados e transferências que ainda serão realizadas para a recuperação do município. “A vinda do ministro demonstra que o desenvolvimento e a parceria na gestão pública são muito maiores do que os partidos políticos”, afirmou.

A Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales) participou da programação por meio do presidente Rafael Fontana, que apresentou ao ministro um panorama dos atrativos, roteiros e experiências existentes no Vale do Taquari. Fontana destacou a mobilização conjunta dos municípios e levou à agenda a articulação regional pela retomada do Trem dos Vales. Realizado pela antiga Ferrovia do Trigo, entre Guaporé e Muçum, o passeio permanece interrompido desde as enchentes de 2024, com possibilidade de retomada ainda este ano.

Fomento para o setor