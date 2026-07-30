Novo Hamburgo lança programa que cria laboratório para novos negócios

A cidade de Novo Hamburgo deu, nesta quarta-feira (29), um passo inédito para fortalecer o ecossistema de inovação e aproximar o poder público de empresas, startups e instituições de pesquisa. A prefeitura lançou oficialmente o Programa Sandbox Novo Hamburgo e abriu o primeiro edital para seleção de soluções inovadoras que poderão ser testadas em ambiente real, com autorização temporária, acompanhamento técnico e segurança regulatória.
A iniciativa permite que tecnologias, produtos e novos modelos de serviço sejam experimentados na cidade antes de sua implementação em maior escala, beneficiando tanto os empreendedores quanto a população. O primeiro ciclo contempla projetos nas áreas de tecnologia para a saúde, educação, cidades inteligentes e sustentáveis, Indústria 4.0, novos materiais e tecnologia para química.
O lançamento, realizado no NH CIT, teve a presença de cerca de 50 convidados, entre representantes do setor público, da sociedade civil, do empresariado e de instituições de ensino. A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Daiana Monzon, utilizou uma analogia para explicar o conceito do programa. “Imaginem uma criança em uma caixa de areia. Ali ela testa, tenta, erra e muda o caminho em um ambiente seguro. O Sandbox funciona da mesma forma: é um laboratório vivo para construir o futuro, um espaço controlado para que empresas possam validar seus produtos antes de buscar certificações e chegar ao mercado”, disse.
O prefeito Gustavo Finck ressaltou que a iniciativa nasce da busca permanente por soluções inovadoras para a gestão pública. Como exemplos, o prefeito citou que, dentro do Programa Sandbox, poderão ser desenvolvidas soluções voltadas ao controle inteligente do trânsito, previsão meteorológica e hidrológica e aplicações para a segurança pública.
As inscrições estarão abertas desta quinta-feira (30) até 28 de agosto. Nesta etapa, poderão ser selecionadas até dez propostas, enquanto as demais ficarão em um banco de propostas para futuras oportunidades. As inscrições devem ser realizadas pela plataforma online (novohamburgo.atende.net).
A cidade de Novo Hamburgo deu, nesta quarta-feira (29), um passo inédito para fortalecer o ecossistema de inovação e aproximar o poder público de empresas, startups e instituições de pesquisa. A prefeitura lançou oficialmente o Programa Sandbox Novo Hamburgo e abriu o primeiro edital para seleção de soluções inovadoras que poderão ser testadas em ambiente real, com autorização temporária, acompanhamento técnico e segurança regulatória.
A iniciativa permite que tecnologias, produtos e novos modelos de serviço sejam experimentados na cidade antes de sua implementação em maior escala, beneficiando tanto os empreendedores quanto a população. O primeiro ciclo contempla projetos nas áreas de tecnologia para a saúde, educação, cidades inteligentes e sustentáveis, Indústria 4.0, novos materiais e tecnologia para química.
O lançamento, realizado no NH CIT, teve a presença de cerca de 50 convidados, entre representantes do setor público, da sociedade civil, do empresariado e de instituições de ensino. A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Daiana Monzon, utilizou uma analogia para explicar o conceito do programa. “Imaginem uma criança em uma caixa de areia. Ali ela testa, tenta, erra e muda o caminho em um ambiente seguro. O Sandbox funciona da mesma forma: é um laboratório vivo para construir o futuro, um espaço controlado para que empresas possam validar seus produtos antes de buscar certificações e chegar ao mercado”, disse.
O prefeito Gustavo Finck ressaltou que a iniciativa nasce da busca permanente por soluções inovadoras para a gestão pública. Como exemplos, o prefeito citou que, dentro do Programa Sandbox, poderão ser desenvolvidas soluções voltadas ao controle inteligente do trânsito, previsão meteorológica e hidrológica e aplicações para a segurança pública.
As inscrições estarão abertas desta quinta-feira (30) até 28 de agosto. Nesta etapa, poderão ser selecionadas até dez propostas, enquanto as demais ficarão em um banco de propostas para futuras oportunidades. As inscrições devem ser realizadas pela plataforma online (novohamburgo.atende.net).