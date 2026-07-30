Hospital de Bento Gonçalves terá Dia D para doação de sangue em agosto

Faltando uma semana para a próxima edição do Dia D de Doação de Sangue em Bento Gonçalves, restam poucas vagas de doadores. A ação, que será realizada no dia 5 de agosto, das 8h30 às 17h, na UBS Zona Sul, ao lado da UPA, já tem cerca de 80% dos espaços preenchidos.
Promovida pela prefeitura de Bento Gonçalves, Hemocentro de Caxias do Sul e com apoio do Tacchini Saúde, a iniciativa busca mobilizar a comunidade para reforçar os estoques de sangue utilizados diariamente no atendimento de pacientes. Entre as condições clínicas que mais necessitam de bolsas de sangue, estão as transfusões durante cirurgias, tratamentos oncológicos e atendimentos de urgência e emergência.
Para a biomédica da Agência Transfusional do Hospital Tacchini, Amanda Dendena, a alta procura demonstra o espírito solidário da comunidade, mas é importante que quem ainda pretende participar não deixe para a última hora. “Estamos muito felizes com o engajamento da população, mas ainda temos algumas vagas disponíveis e queremos preenchê-las. Cada doação faz diferença e pode beneficiar até quatro pessoas. Convidamos quem sempre teve vontade de doar ou já é doador a aproveitar essa oportunidade e contribuir para que nossos estoques permaneçam em níveis seguros”, destaca.
O Hospital Tacchini promove regularmente campanhas de incentivo à doação de sangue para contribuir com a reposição das bolsas utilizadas no atendimento aos pacientes. Os interessados devem realizar agendamento prévio e podem esclarecer dúvidas pelo telefone (54) 99257-2699.
Faltando uma semana para a próxima edição do Dia D de Doação de Sangue em Bento Gonçalves, restam poucas vagas de doadores. A ação, que será realizada no dia 5 de agosto, das 8h30 às 17h, na UBS Zona Sul, ao lado da UPA, já tem cerca de 80% dos espaços preenchidos.
Promovida pela prefeitura de Bento Gonçalves, Hemocentro de Caxias do Sul e com apoio do Tacchini Saúde, a iniciativa busca mobilizar a comunidade para reforçar os estoques de sangue utilizados diariamente no atendimento de pacientes. Entre as condições clínicas que mais necessitam de bolsas de sangue, estão as transfusões durante cirurgias, tratamentos oncológicos e atendimentos de urgência e emergência.
Para a biomédica da Agência Transfusional do Hospital Tacchini, Amanda Dendena, a alta procura demonstra o espírito solidário da comunidade, mas é importante que quem ainda pretende participar não deixe para a última hora. “Estamos muito felizes com o engajamento da população, mas ainda temos algumas vagas disponíveis e queremos preenchê-las. Cada doação faz diferença e pode beneficiar até quatro pessoas. Convidamos quem sempre teve vontade de doar ou já é doador a aproveitar essa oportunidade e contribuir para que nossos estoques permaneçam em níveis seguros”, destaca.
O Hospital Tacchini promove regularmente campanhas de incentivo à doação de sangue para contribuir com a reposição das bolsas utilizadas no atendimento aos pacientes. Os interessados devem realizar agendamento prévio e podem esclarecer dúvidas pelo telefone (54) 99257-2699.