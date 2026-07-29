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Publicada em 29 de Julho de 2026 às 00:30

Taquara Summit se prepara para maior edição no mês de agosto

Serão dois palcos simultâneos com 25 palestras no Centro de Eventos da Faccat

Serão dois palcos simultâneos com 25 palestras no Centro de Eventos da Faccat

/Mateus Portal/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
O futuro dos negócios passa por Taquara no dia 21 de agosto. O Taquara Summit 2026 chega à maior edição reunindo empresários, empreendedores, profissionais, estudantes, startups, investidores e lideranças em um dia inteiro dedicado às boas conexões e ao impulsionamento de negócios.
O Summit contará com uma programação ampliada, distribuída em dois palcos simultâneos, totalizando 25 palestras, além de painéis, pitches, espaços de networking, experiências interativas e uma ampla praça de alimentação. Dois dos momentos mais aguardados do Taquara Summit 2026 serão as palestras do futurista Tiago Mattos e da jornalista Rodaika Dienstbach.
Segundo a diretora do Sesc, Fabiane Luiz Oliveira, a edição de 2026 será a maior já realizada. Serão 16 palestras no Palco Principal e nove palestras no Palco Taquara Mais, reunindo especialistas, empresários, pesquisadores e grandes nomes nacionais para discutir os temas que estão moldando o futuro dos negócios. Pela quarta edição consecutiva, o Centro de Eventos da Faccat será palco do Taquara Summit.
O futuro dos negócios passa por Taquara no dia 21 de agosto. O Taquara Summit 2026 chega à maior edição reunindo empresários, empreendedores, profissionais, estudantes, startups, investidores e lideranças em um dia inteiro dedicado às boas conexões e ao impulsionamento de negócios.
O Summit contará com uma programação ampliada, distribuída em dois palcos simultâneos, totalizando 25 palestras, além de painéis, pitches, espaços de networking, experiências interativas e uma ampla praça de alimentação. Dois dos momentos mais aguardados do Taquara Summit 2026 serão as palestras do futurista Tiago Mattos e da jornalista Rodaika Dienstbach.
Segundo a diretora do Sesc, Fabiane Luiz Oliveira, a edição de 2026 será a maior já realizada. Serão 16 palestras no Palco Principal e nove palestras no Palco Taquara Mais, reunindo especialistas, empresários, pesquisadores e grandes nomes nacionais para discutir os temas que estão moldando o futuro dos negócios. Pela quarta edição consecutiva, o Centro de Eventos da Faccat será palco do Taquara Summit.

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