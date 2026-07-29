Taquara Summit se prepara para maior edição no mês de agosto

O futuro dos negócios passa por Taquara no dia 21 de agosto. O Taquara Summit 2026 chega à maior edição reunindo empresários, empreendedores, profissionais, estudantes, startups, investidores e lideranças em um dia inteiro dedicado às boas conexões e ao impulsionamento de negócios.
O Summit contará com uma programação ampliada, distribuída em dois palcos simultâneos, totalizando 25 palestras, além de painéis, pitches, espaços de networking, experiências interativas e uma ampla praça de alimentação. Dois dos momentos mais aguardados do Taquara Summit 2026 serão as palestras do futurista Tiago Mattos e da jornalista Rodaika Dienstbach.
Segundo a diretora do Sesc, Fabiane Luiz Oliveira, a edição de 2026 será a maior já realizada. Serão 16 palestras no Palco Principal e nove palestras no Palco Taquara Mais, reunindo especialistas, empresários, pesquisadores e grandes nomes nacionais para discutir os temas que estão moldando o futuro dos negócios. Pela quarta edição consecutiva, o Centro de Eventos da Faccat será palco do Taquara Summit.
O futuro dos negócios passa por Taquara no dia 21 de agosto. O Taquara Summit 2026 chega à maior edição reunindo empresários, empreendedores, profissionais, estudantes, startups, investidores e lideranças em um dia inteiro dedicado às boas conexões e ao impulsionamento de negócios.
O Summit contará com uma programação ampliada, distribuída em dois palcos simultâneos, totalizando 25 palestras, além de painéis, pitches, espaços de networking, experiências interativas e uma ampla praça de alimentação. Dois dos momentos mais aguardados do Taquara Summit 2026 serão as palestras do futurista Tiago Mattos e da jornalista Rodaika Dienstbach.
Segundo a diretora do Sesc, Fabiane Luiz Oliveira, a edição de 2026 será a maior já realizada. Serão 16 palestras no Palco Principal e nove palestras no Palco Taquara Mais, reunindo especialistas, empresários, pesquisadores e grandes nomes nacionais para discutir os temas que estão moldando o futuro dos negócios. Pela quarta edição consecutiva, o Centro de Eventos da Faccat será palco do Taquara Summit.