Rio Grande avança na destinação de área para nova escola do Senai

A área destinada à construção de uma nova escola do Senai nas proximidades do Empreendimento Junção está em processo de desmembramento pela prefeitura de Rio Grande. A futura unidade deverá oferecer cerca de 1 mil vagas em cursos profissionalizantes voltados às necessidades da indústria, contribuindo para a formação de mão de obra qualificada para atender aos investimentos previstos para o município, como os da área portuária e da Bacia de Pelotas.
O assunto foi tratado pela prefeita Darlene Pereira em reunião com diretores do Sinduscon (Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande). No começo de julho, a prefeitura e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) formalizaram a assinatura dos contratos de cessão de uso de duas áreas federais que receberão importantes investimentos públicos no município. O ato teve a presença do superintendente da SPU no Estado, Emerson Rodrigues e diversas autoridades municipais. A assinatura dos documentos contemplou os terrenos localizados no bairro Getúlio Vargas (e na Quadra III do Junção. Neste último, será implantado um parque urbano e o complexo escolar, que reunirá três unidades de ensino - infantil, fundamental e técnico, este em parceria com o Senai.
De acordo com o presidente do Sinduscon, Evandro Coradi, a área destinada à escola possui cerca de dois hectares e, após o desmembramento, deverá ser cedida ao Senai para a implantação da unidade. A iniciativa busca antecipar a formação de trabalhadores para atender às demandas geradas pelos investimentos previstos para Rio Grande, evitando que a qualificação da mão de obra ocorra somente quando os novos empreendimentos já estiverem em operação.
Andréa dos Santos explicou que o desmembramento permitirá organizar a área para a implantação dos três equipamentos previstos: a escola do Senai, a escola de ensino fundamental do Município e o parque urbano. O projeto já está sendo desenvolvido e analisado pela prefeitura para, posteriormente ser encaminhado aos cartórios, a fim de que seja viabilizado o desmembramento. Com a conclusão dessa etapa, será possível formalizar a cessão da área à Fiergs.
A área destinada à construção de uma nova escola do Senai nas proximidades do Empreendimento Junção está em processo de desmembramento pela prefeitura de Rio Grande. A futura unidade deverá oferecer cerca de 1 mil vagas em cursos profissionalizantes voltados às necessidades da indústria, contribuindo para a formação de mão de obra qualificada para atender aos investimentos previstos para o município, como os da área portuária e da Bacia de Pelotas.
O assunto foi tratado pela prefeita Darlene Pereira em reunião com diretores do Sinduscon (Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande). No começo de julho, a prefeitura e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) formalizaram a assinatura dos contratos de cessão de uso de duas áreas federais que receberão importantes investimentos públicos no município. O ato teve a presença do superintendente da SPU no Estado, Emerson Rodrigues e diversas autoridades municipais. A assinatura dos documentos contemplou os terrenos localizados no bairro Getúlio Vargas (e na Quadra III do Junção. Neste último, será implantado um parque urbano e o complexo escolar, que reunirá três unidades de ensino - infantil, fundamental e técnico, este em parceria com o Senai.
De acordo com o presidente do Sinduscon, Evandro Coradi, a área destinada à escola possui cerca de dois hectares e, após o desmembramento, deverá ser cedida ao Senai para a implantação da unidade. A iniciativa busca antecipar a formação de trabalhadores para atender às demandas geradas pelos investimentos previstos para Rio Grande, evitando que a qualificação da mão de obra ocorra somente quando os novos empreendimentos já estiverem em operação.
Andréa dos Santos explicou que o desmembramento permitirá organizar a área para a implantação dos três equipamentos previstos: a escola do Senai, a escola de ensino fundamental do Município e o parque urbano. O projeto já está sendo desenvolvido e analisado pela prefeitura para, posteriormente ser encaminhado aos cartórios, a fim de que seja viabilizado o desmembramento. Com a conclusão dessa etapa, será possível formalizar a cessão da área à Fiergs.