Defesa Civil avalia riscos de inundação em Cachoeirinha e Canoas

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Resiliência Climática de Canoas segue monitorando, de forma ininterrupta, o comportamento dos rios que deságuam no Lago Guaíba e cortam o município. Na tarde desta terça-feira (28), o secretário da pasta, Vanderlei Marcos, percorreu a Praça do Ecoturismo, a Orla de Cachoeirinha, em Cachoeirinha, e a ponte localizada no limite entre Canoas e Porto Alegre para verificar presencialmente a situação do nível das águas.
Segundo o secretário, o acompanhamento é realizado tanto por meio de equipamentos tecnológicos instalados em pontos estratégicos da cidade quanto por vistorias em campo. “Seguimos monitorando os rios que deságuam no Lago Guaíba e que passam pela nossa cidade, não só através dos equipamentos de tecnologia que hoje temos instalados na Praia do Paquetá, como sensores e réguas também no rio Gravataí, no bairro Rio Branco, e em outros pontos da cidade. Seguimos monitorando in loco. Na Praça do Ecoturismo, em Cachoeirinha, o nível do rio se encontra estável, seguindo seu fluxo até o Guaíba, que está em declínio de aproximadamente 0,7 centímetro por hora”, afirma.
O secretário destaca que o monitoramento em Cachoeirinha é estratégico, já que, em eventos anteriores, a elevação do nível do rio naquele ponto antecedeu em cerca de 16 horas a chegada da água ao bairro Rio Branco, em Canoas. Atualmente, a cota do rio no local é de 4,69 metros, abaixo dos 5,30 metros registrados anteriormente, permanecendo estável.
Na sequência da vistoria, a equipe da Defesa Civil esteve na ponte no limite entre Canoas e Porto Alegre, onde foi constatado que o Rio Gravataí continua escoando normalmente em direção ao Lago Guaíba, que também segue em declínio. O risco de inundação foi descartado pela Defesa Civil.
Nas últimas 24 horas, Canoas registrou acumulado de 55 milímetros de chuva. Apesar da estabilidade observada nos rios, a Defesa Civil mantém o alerta devido à previsão de continuidade da instabilidade. Para a quarta-feira (29), a previsão indica acumulados entre 40 e 60 milímetros, ventos de 80 a 90 km/h, possibilidade de raios, granizo e ocorrência de alagamentos temporários.
A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Resiliência Climática de Canoas segue monitorando, de forma ininterrupta, o comportamento dos rios que deságuam no Lago Guaíba e cortam o município. Na tarde desta terça-feira (28), o secretário da pasta, Vanderlei Marcos, percorreu a Praça do Ecoturismo, a Orla de Cachoeirinha, em Cachoeirinha, e a ponte localizada no limite entre Canoas e Porto Alegre para verificar presencialmente a situação do nível das águas.
Segundo o secretário, o acompanhamento é realizado tanto por meio de equipamentos tecnológicos instalados em pontos estratégicos da cidade quanto por vistorias em campo. “Seguimos monitorando os rios que deságuam no Lago Guaíba e que passam pela nossa cidade, não só através dos equipamentos de tecnologia que hoje temos instalados na Praia do Paquetá, como sensores e réguas também no rio Gravataí, no bairro Rio Branco, e em outros pontos da cidade. Seguimos monitorando in loco. Na Praça do Ecoturismo, em Cachoeirinha, o nível do rio se encontra estável, seguindo seu fluxo até o Guaíba, que está em declínio de aproximadamente 0,7 centímetro por hora”, afirma.
O secretário destaca que o monitoramento em Cachoeirinha é estratégico, já que, em eventos anteriores, a elevação do nível do rio naquele ponto antecedeu em cerca de 16 horas a chegada da água ao bairro Rio Branco, em Canoas. Atualmente, a cota do rio no local é de 4,69 metros, abaixo dos 5,30 metros registrados anteriormente, permanecendo estável.
Na sequência da vistoria, a equipe da Defesa Civil esteve na ponte no limite entre Canoas e Porto Alegre, onde foi constatado que o Rio Gravataí continua escoando normalmente em direção ao Lago Guaíba, que também segue em declínio. O risco de inundação foi descartado pela Defesa Civil.
Nas últimas 24 horas, Canoas registrou acumulado de 55 milímetros de chuva. Apesar da estabilidade observada nos rios, a Defesa Civil mantém o alerta devido à previsão de continuidade da instabilidade. Para a quarta-feira (29), a previsão indica acumulados entre 40 e 60 milímetros, ventos de 80 a 90 km/h, possibilidade de raios, granizo e ocorrência de alagamentos temporários.