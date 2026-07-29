Vocação ao agro abre oportunidades no Noroeste do RS

Com uma economia historicamente impulsionada pelo agronegócio, a região Noroeste do Rio Grande do Sul vem consolidando um ecossistema de inovação capaz de transformar vocações locais em oportunidades de desenvolvimento. A articulação entre universidades, empresas, cooperativas, startups, poder público e instituições de apoio tem estimulado o empreendedorismo, ampliado a competitividade dos negócios e criado novas perspectivas para que jovens possam construir suas carreiras sem deixar o território. Esse movimento será um dos destaques do ELI Summit RS 2026, promovido pelo Sebrae RS, em correalização com Sicredi das Culturas, prefeitura de Ijuí e a Unijuí, nos dias 12 e 13 de agosto, em Ijuí.

Os resultados desse ambiente colaborativo também aparecem em indicadores. Hoje, o Rio Grande do Sul reúne cerca de 1.600 startups mapeadas pelo Observatório Sebrae Startups. Em Ijuí, o ecossistema conta com aproximadamente 20 startups identificadas, uma base empresarial de mais de 6,5 mil empresas e iniciativas estruturantes, como o Startup Lab Noroeste e Missões, que aproximam universidades, incubadoras, empresas e instituições parceiras.

Para Carlos Eduardo Aranha, gerente de Inovação do Sebrae RS, fortalecer os ecossistemas locais é uma estratégia que vai além do incentivo ao empreendedorismo. Ele ressalta que “a inovação deixou de ser um diferencial para se tornar uma condição indispensável à competitividade, especialmente em regiões cuja economia é fortemente baseada no agronegócio. Quando aproximamos produtores rurais, universidades, empresas, startups e instituições de apoio, criamos um ambiente capaz de gerar conhecimento, desenvolver soluções e fortalecer o futuro do território".

A força do agronegócio também impulsiona iniciativas voltadas ao desenvolvimento de novas tecnologias. Um exemplo é o Semear Agro Hub, ambiente de inovação de Santa Rosa criado em 2025 , a partir da vocação econômica da região. Com forte atuação junto às cadeias de grãos, leite e ao setor metalmecânico ligado à fabricação de máquinas e implementos agrícolas, o espaço foi estruturado para aproximar empresas, pesquisadores e empreendedores na busca por soluções para um dos principais motores da economia regional.