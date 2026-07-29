Após cheias, Corsan restabelece o abastecimento de água em Lajeado

O abastecimento de água foi totalmente normalizado em Lajeado após atuação das equipes da Corsan para enfrentar os impactos das fortes chuvas que atingiram o município. Durante o fim de semana, as condições extremas do Rio Taquari comprometeram a captação de água e provocaram oscilações no abastecimento em diferentes bairros da cidade.
As ações incluíram manobras operacionais, expurgos na rede, monitoramento dos reservatórios, controle de pressão e outras intervenções que permitiram restabelecer gradualmente o abastecimento, especialmente nos bairros São Cristóvão, Universitário, Carneiros, Alto do Parque, Santo André e Campestre.
Para garantir o abastecimento durante a emergência, a Companhia mobilizou quatro caminhões-pipa com capacidade de 30 mil litros cada, que reforçaram a reservação, principalmente no sistema do Reservatório 10, no bairro São Cristóvão As equipes também priorizaram o atendimento a instituições de ensino, entre elas a escolas Cantinho da Alegria e a Universitário Edwino Henrique Becker, ambas no bairro Universitário.
As dificuldades enfrentadas nos últimos dias foram resultado de uma sequência de ocorrências provocadas pelas fortes chuvas que atingiram o Vale do Taquari. Inicialmente, a elevada turbidez da água exigiu reforço no tratamento. Em seguida, galhos e troncos carregados pela correnteza submeteram os equipamentos de captação a condições severas de operação.
Na sequência, uma bomba de grande porte apresentou problemas mecânicos e, posteriormente, foi identificado um vazamento oculto em uma adutora, dificultando a recuperação dos níveis dos reservatórios.
O abastecimento de água foi totalmente normalizado em Lajeado após atuação das equipes da Corsan para enfrentar os impactos das fortes chuvas que atingiram o município. Durante o fim de semana, as condições extremas do Rio Taquari comprometeram a captação de água e provocaram oscilações no abastecimento em diferentes bairros da cidade.
As ações incluíram manobras operacionais, expurgos na rede, monitoramento dos reservatórios, controle de pressão e outras intervenções que permitiram restabelecer gradualmente o abastecimento, especialmente nos bairros São Cristóvão, Universitário, Carneiros, Alto do Parque, Santo André e Campestre.
Para garantir o abastecimento durante a emergência, a Companhia mobilizou quatro caminhões-pipa com capacidade de 30 mil litros cada, que reforçaram a reservação, principalmente no sistema do Reservatório 10, no bairro São Cristóvão As equipes também priorizaram o atendimento a instituições de ensino, entre elas a escolas Cantinho da Alegria e a Universitário Edwino Henrique Becker, ambas no bairro Universitário.
As dificuldades enfrentadas nos últimos dias foram resultado de uma sequência de ocorrências provocadas pelas fortes chuvas que atingiram o Vale do Taquari. Inicialmente, a elevada turbidez da água exigiu reforço no tratamento. Em seguida, galhos e troncos carregados pela correnteza submeteram os equipamentos de captação a condições severas de operação.
Na sequência, uma bomba de grande porte apresentou problemas mecânicos e, posteriormente, foi identificado um vazamento oculto em uma adutora, dificultando a recuperação dos níveis dos reservatórios.