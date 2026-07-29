Capão da Canoa investe R$ 1 milhão em revitalização da Praça Avezon

A Prefeitura de Capão da Canoa dará início a uma das maiores intervenções em espaços públicos voltados ao esporte e ao lazer do município. A revitalização da Praça Avezon contará com um investimento total de R$ 1 milhão, resultado de convênio firmado com a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer. O projeto prevê um repasse estadual de R$ 500 mil, enquanto o município investirá R$ 510 mil como contrapartida financeira.
A proposta tem como objetivo transformar a Praça Avezon em um moderno espaço de convivência, esporte e lazer, oferecendo infraestrutura adequada para atender moradores de todas as idades e garantindo melhores condições para a prática de atividades físicas, recreativas e de integração comunitária. O projeto também contempla soluções de acessibilidade, promovendo inclusão e segurança para todos os usuários.
Entre as melhorias previstas estão a construção de um novo passeio público com acessibilidade, pista de caminhada, duas quadras de areia, academia ao ar livre, bicicletário, playground revitalizado, pergolados, banheiros públicos, paisagismo e demais intervenções destinadas à qualificação do espaço urbano.
A revitalização busca ampliar o acesso da população à prática esportiva, incentivar hábitos saudáveis, fortalecer a convivência social e valorizar um dos principais espaços públicos da cidade. O documento também destaca que a contratação de empresa especializada garantirá maior qualidade técnica, cumprimento das normas de engenharia e eficiência na execução da obra.
O cronograma físico-financeiro prevê a execução da obra em aproximadamente 10 meses, com a realização das etapas de forma planejada, desde os serviços iniciais até a entrega final da infraestrutura.