Loja Social Móvel atende bairro Novo Esteio até quinta

Após passar por seis bairros, a Loja Social Móvel chegou às famílias do Bairro Novo Esteio e fica no local até a quinta-feira (30). A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos (SMCDH).

A estrutura, montada junto ao CTG Independência Gaúcha (Rua Avelino Antônio Zonta, 649), oferece roupas, agasalhos, calçados e cobertores arrecadados por meio de doações da comunidade. Os atendimentos ocorrem até quarta-feira (29), das 13h30min às 16h30min. Na quinta-feira (30), último dia da ação no bairro, o funcionamento será das 9h às 11h30min.

Para retirar as doações, é necessário realizar um cadastro no local, apresentando documento de identidade, CPF e comprovante de residência da região contemplada pela ação. No caso de menores de idade, deve ser apresentada a certidão de nascimento.

Cada pessoa poderá escolher peças para toda a família, respeitando os limites estabelecidos para garantir o atendimento ao maior número possível de moradores. Para crianças e homens, o limite é de 10 peças por pessoa. Casacos, cobertores e edredons poderão ser retirados na quantidade máxima de uma unidade por pessoa. Para as mulheres, não há limite de peças.

Neste ano, a iniciativa já beneficiou moradores dos bairros Primavera, Olímpica, São José, Jardim Planalto, Três Marias e Parque Votorantim. A próxima edição ocorrerá de 3 a 6 de agosto, na Associação de Moradores do Bairro Tamandaré (Rua Manoel Machado, 140). Ao longo do ano, estão previstas dez edições do projeto em diferentes regiões do município.

Promovida pela SMCDH, em parceria com o Gabinete da Primeira-Dama, a Loja Social Móvel integra a Campanha do Agasalho de Esteio, iniciada em 5 de junho, com o objetivo de ampliar o acesso da população em situação de vulnerabilidade às doações arrecadadas no município.

Além da Loja Social Móvel, a população também pode retirar roupas e agasalhos na Loja Social Fixa, localizada junto à Casa da Solidariedade/Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Girassol, na Travessa Germano Von Hohendorf, 55, Bairro São Sebastião. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 16h30min.

Com o slogan "Solidariedade que aquece", a Campanha do Agasalho 2026 busca arrecadar roupas novas ou em bom estado de conservação para atender famílias em situação de vulnerabilidade social durante o inverno. As doações podem ser entregues até quinta-feira (30) na Prefeitura de Esteio e em outros 17 pontos de arrecadação distribuídos pelo município.

Empresas, escolas, entidades, sindicatos e demais instituições interessadas em participar da campanha podem solicitar materiais de divulgação e caixas para coleta diretamente na Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos (Rua Engenheiro Hener de Souza Nunes, 150, subsolo) ou pelo telefone (51) 2700-4356.