São José do Norte realiza chamamento para novas linhas do transporte coletivo

A prefeitura de São José do Norte,publicou o Edital de Chamamento Público destinado à seleção de interessados na operação experimental de novas linhas de transporte coletivo. A iniciativa visa a aprimorar a mobilidade das comunidades do interior, com a reestruturação da Linha Praia do Mar Grosso/Vila Marumbi - Quinta Secção da Barra e a implantação de um novo modelo de atendimento para a Linha Estreito.
A proposta foi elaborada para atender às necessidades da população, oferecendo um serviço mais eficiente, acessível e adequado às diferentes demandas de deslocamento, além de fortalecer o turismo na Praia do Mar Grosso e promover maior integração entre as localidades.
Entre as principais novidades está a ampliação da oferta de horários da Linha Praia do Mar Grosso/Vila Marumbi - Quinta Secção da Barra durante os dias úteis, proporcionando mais opções de transporte para trabalhadores, estudantes e demais usuários.
Outra iniciativa é a implantação de viagens aos domingos e feriados, ampliando o atendimento nos finais de semana e oferecendo mais comodidade tanto para os moradores quanto para os visitantes da Praia do Mar Grosso.
O novo modelo também prevê viagens diárias sob demanda às 20 horas para a Quinta Secção da Barra, mediante atendimento à demanda mínima prevista no edital. Além disso, diversos horários passarão a operar em sistema sob demanda entre a Praia do Mar Grosso e a Quinta Secção da Barra, permitindo maior flexibilidade operacional e melhor adequação do serviço à necessidade dos passageiros.
Durante o período de verão, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito poderá instituir horários extraordinários e exclusivos para atendimento da Praia do Mar Grosso, acompanhando o aumento do fluxo de visitantes e reforçando o apoio ao turismo local.
Outro aspecto relevante é a manutenção de uma tarifa pública máxima de R$ 7,00 para a Linha Praia do Mar Grosso/Vila Marumbi - Quinta Secção da Barra e de R$ 18,00 para a Linha Estreito, buscando garantir um serviço acessível aos usuários e estimular a participação de empresas interessadas em operar as linhas durante o período experimental de até 24 meses.