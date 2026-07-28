Após enchente, prefeitura de Lajeado cobra a retomada no abastecimento de água

Desde os primeiros episódios de desabastecimento, a administração municipal mantém contato permanente com a Corsan em busca de solução para o problema. A Prefeitura também acompanha a evolução dos trabalhos e busca informações sobre as ações adotadas para restabelecer a normalidade do serviço.
Além da normalização imediata, a Prefeitura solicita que a companhia apresente e implemente medidas estruturantes para tornar o sistema de abastecimento mais resiliente diante de futuras cheias. Entre as propostas apresentadas estão o restabelecimento operacional da antiga estação de captação, para servir como alternativa em situações de indisponibilidade da captação principal.