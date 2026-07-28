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Publicada em 28 de Julho de 2026 às 00:30

Após enchente, prefeitura de Lajeado cobra a retomada no abastecimento de água

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Jornal Cidades
A Prefeitura de Lajeado encaminhou ofícios à Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), nesta segunda-feira (27), cobrando providências diante dos recorrentes problemas de abastecimento de água registrados no município após a cheia do Rio Taquari ocorrida na última semana.
Desde os primeiros episódios de desabastecimento, a administração municipal mantém contato permanente com a Corsan em busca de solução para o problema. A Prefeitura também acompanha a evolução dos trabalhos e busca informações sobre as ações adotadas para restabelecer a normalidade do serviço.
Além da normalização imediata, a Prefeitura solicita que a companhia apresente e implemente medidas estruturantes para tornar o sistema de abastecimento mais resiliente diante de futuras cheias. Entre as propostas apresentadas estão o restabelecimento operacional da antiga estação de captação, para servir como alternativa em situações de indisponibilidade da captação principal.
A Prefeitura de Lajeado encaminhou ofícios à Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), nesta segunda-feira (27), cobrando providências diante dos recorrentes problemas de abastecimento de água registrados no município após a cheia do Rio Taquari ocorrida na última semana.
Desde os primeiros episódios de desabastecimento, a administração municipal mantém contato permanente com a Corsan em busca de solução para o problema. A Prefeitura também acompanha a evolução dos trabalhos e busca informações sobre as ações adotadas para restabelecer a normalidade do serviço.
Além da normalização imediata, a Prefeitura solicita que a companhia apresente e implemente medidas estruturantes para tornar o sistema de abastecimento mais resiliente diante de futuras cheias. Entre as propostas apresentadas estão o restabelecimento operacional da antiga estação de captação, para servir como alternativa em situações de indisponibilidade da captação principal.

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