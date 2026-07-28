Guaíba lança programa voltado à prevenção de situações climáticas

A prefeitura de Guaíba, por meio da Defesa Civil Municipal, realizou o lançamento do Programa Prepara Guaíba – El Niño. O evento ocorreu no Ministério Público, e representa um importante marco para os próximos passos do município em relação a ações de prevenção climática.
O projeto está alinhado diretamente ao programa estadual Prepara RS, adequando essa política à realidade e às necessidades do município. A iniciativa tem como objetivo reformular a estrutura da Defesa Civil de Guaíba através da capacitação dos agentes, além de investir significativamente em materiais permanentes, equipamentos de proteção individual (EPI), fardamento e insumos de contingências. A medida visa assegurar a agilidade e a excelência profissional dos servidores públicos na efetividade de operações de resposta diante emergências climáticas.
“A Defesa Civil trata do enfrentamento do desastre e trata de gestão em alta performance. Hoje a prefeita me chamou com essa tarefa de colaborar com a Defesa Civil aqui no município... de pronto, aceitei o desafio, muito mais por um dever e respeito à população”, afirma o coordenador do departamento, Solon Beresford.
Durante o ato de cerimônia, a prefeita de Guaíba, Claudinha Jardim, e o coordenador da Defesa Civil, Solon Beresford, executaram a assinatura do decreto, junto com o sancionamento da Lei e do Plano de Contingência em Defesa Civil Municipal. “É fundamental atuar nas comunidades e, no principal momento de uma crise extrema climática, salvar vidas. O programa ‘Prepara Guaíba - El Niño’ é a forma de mostrarmos essa reestruturação, os fluxos de trabalho e o que temos pela frente com os pés no chão, planejamento e gestão compartilhada.”
As ações do Prepara Guaíba - El Niño entram em vigor imediatamente, integrando diversas equipes municipais em uma rede permanente de monitoramento em regiões mais vulneráveis do município da Região Metropolitana,
A prefeitura de Guaíba, por meio da Defesa Civil Municipal, realizou o lançamento do Programa Prepara Guaíba – El Niño. O evento ocorreu no Ministério Público, e representa um importante marco para os próximos passos do município em relação a ações de prevenção climática.
O projeto está alinhado diretamente ao programa estadual Prepara RS, adequando essa política à realidade e às necessidades do município. A iniciativa tem como objetivo reformular a estrutura da Defesa Civil de Guaíba através da capacitação dos agentes, além de investir significativamente em materiais permanentes, equipamentos de proteção individual (EPI), fardamento e insumos de contingências. A medida visa assegurar a agilidade e a excelência profissional dos servidores públicos na efetividade de operações de resposta diante emergências climáticas.
“A Defesa Civil trata do enfrentamento do desastre e trata de gestão em alta performance. Hoje a prefeita me chamou com essa tarefa de colaborar com a Defesa Civil aqui no município... de pronto, aceitei o desafio, muito mais por um dever e respeito à população”, afirma o coordenador do departamento, Solon Beresford.
Durante o ato de cerimônia, a prefeita de Guaíba, Claudinha Jardim, e o coordenador da Defesa Civil, Solon Beresford, executaram a assinatura do decreto, junto com o sancionamento da Lei e do Plano de Contingência em Defesa Civil Municipal. “É fundamental atuar nas comunidades e, no principal momento de uma crise extrema climática, salvar vidas. O programa ‘Prepara Guaíba - El Niño’ é a forma de mostrarmos essa reestruturação, os fluxos de trabalho e o que temos pela frente com os pés no chão, planejamento e gestão compartilhada.”
As ações do Prepara Guaíba - El Niño entram em vigor imediatamente, integrando diversas equipes municipais em uma rede permanente de monitoramento em regiões mais vulneráveis do município da Região Metropolitana,