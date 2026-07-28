Rio Grande atinge 671 focos do mosquito Aedes aegypti

O monitoramento das arboviroses da Semana Epidemiológica 29 aponta que Rio Grande contabiliza 671 focos do mosquito Aedes aegypti até o momento. O levantamento é realizado pela Vigilância Ambiental em Saúde e orienta as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.
Entre as localidades com maior número de focos estão o Centro, com 123 registros, seguido pela Cidade Nova (74), Distrito Industrial (69) e Quinta (62). Na sequência aparecem São João/Recreio (35), Vila Maria (34), Junção (25), São Miguel (23), Povo Novo (20) e Aeroporto (19).
Também apresentam focos identificados Linha do Parque e Prado (16 cada), Bolaxa (15), Bernadeth, Vila Militar e Cassino (12 cada), Municipal (11), Lar Gaúcho/Navegantes, Castelo Branco e Buchholz (8 cada), Trevo (7), Hidráulica e Mangueira (6 cada), Maria dos Anjos e FURG Carreiros (5 cada), Cibrazém, Senandes, Querência, Carlos Santos/Profilurb e Santa Rita de Cássia (4 cada), Porto Novo e Parque Marinha (3 cada), BGV/Getúlio Vargas, Orla, Jardim do Sol e Ilha da Torotama (2 cada) e Santa Rosa, Parque São Pedro, Barra, Vívea, Parque Guanabara e Atlântico Sul, com um foco em cada localidade.
Nos últimos 15 dias, foram identificados quatro novos focos, sendo três na Cidade Nova e um no bairro São Miguel, indicando a necessidade de manutenção das ações de vigilância e eliminação de criadouros nessas regiões. O boletim também informa que, até a Semana Epidemiológica 29, o município contabiliza 56 casos notificados de dengue, com dois casos autóctones confirmados e 52 descartados.
O monitoramento das arboviroses da Semana Epidemiológica 29 aponta que Rio Grande contabiliza 671 focos do mosquito Aedes aegypti até o momento. O levantamento é realizado pela Vigilância Ambiental em Saúde e orienta as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.
Entre as localidades com maior número de focos estão o Centro, com 123 registros, seguido pela Cidade Nova (74), Distrito Industrial (69) e Quinta (62). Na sequência aparecem São João/Recreio (35), Vila Maria (34), Junção (25), São Miguel (23), Povo Novo (20) e Aeroporto (19).
Também apresentam focos identificados Linha do Parque e Prado (16 cada), Bolaxa (15), Bernadeth, Vila Militar e Cassino (12 cada), Municipal (11), Lar Gaúcho/Navegantes, Castelo Branco e Buchholz (8 cada), Trevo (7), Hidráulica e Mangueira (6 cada), Maria dos Anjos e FURG Carreiros (5 cada), Cibrazém, Senandes, Querência, Carlos Santos/Profilurb e Santa Rita de Cássia (4 cada), Porto Novo e Parque Marinha (3 cada), BGV/Getúlio Vargas, Orla, Jardim do Sol e Ilha da Torotama (2 cada) e Santa Rosa, Parque São Pedro, Barra, Vívea, Parque Guanabara e Atlântico Sul, com um foco em cada localidade.
Nos últimos 15 dias, foram identificados quatro novos focos, sendo três na Cidade Nova e um no bairro São Miguel, indicando a necessidade de manutenção das ações de vigilância e eliminação de criadouros nessas regiões. O boletim também informa que, até a Semana Epidemiológica 29, o município contabiliza 56 casos notificados de dengue, com dois casos autóctones confirmados e 52 descartados.