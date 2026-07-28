Hospital de Passo Fundo realiza procedimento cardíaco inédito

O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), de Passo Fundo, realizou, na última semana, o primeiro implante de um marcapasso intracardíaco sem eletrodos no interior do Rio Grande do Sul. O procedimento foi conduzido pelo médico eletrofisiologista Luciano Backes, especialista em arritmias cardíacas, em conjunto com o cirurgião cardiovascular Marcelo Momoli, Dr. Alcides D’Artagnan Bueno Nunes (anestesiologista) e contou com o suporte técnico da especialista em eletrofisiologia da Medtronic, Karina Andrade.
Conhecido como marcapasso intracardíaco ou marcapasso sem eletrodos, o dispositivo, considerado o menor marcapasso do mundo, representa uma nova geração de estimulação cardíaca. Diferentemente dos modelos convencionais, ele é implantado diretamente no interior do coração por meio de um cateter introduzido pela veia femoral, dispensando incisões no tórax, cabos (eletrodos) e o gerador implantado sob a pele.
Segundo o Luciano Backes, a tecnologia representa um importante avanço na eletrofisiologia cardíaca. “O marcapasso intracardíaco é uma das maiores evoluções no tratamento das bradiarritmias. Em pacientes criteriosamente selecionados, ele proporciona excelentes resultados, com menor risco de complicações e recuperação mais rápida, permitindo o retorno precoce às atividades habituais.”
Com tamanho semelhante ao de uma cápsula, o dispositivo oferece elevada segurança e reduz significativamente o risco de complicações relacionadas aos eletrodos, como fraturas, deslocamentos, obstruções venosas e infecções. Além disso, por não exigir a criação de uma bolsa subcutânea para acomodação do gerador, proporciona maior conforto ao paciente e uma recuperação mais rápida.
Para o médico Marcelo Momoli, a realização desse procedimento demonstra a capacidade técnica e o compromisso do Hospital São Vicente de Paulo com a incorporação de novas tecnologias. “Trazer essa tecnologia para o interior do Estado significa oferecer aos pacientes da nossa região um tratamento disponível nos grandes centros, sem necessidade de deslocamento para as capitais. É um avanço importante para a cardiologia regional”, afirmou.
O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), de Passo Fundo, realizou, na última semana, o primeiro implante de um marcapasso intracardíaco sem eletrodos no interior do Rio Grande do Sul. O procedimento foi conduzido pelo médico eletrofisiologista Luciano Backes, especialista em arritmias cardíacas, em conjunto com o cirurgião cardiovascular Marcelo Momoli, Dr. Alcides D’Artagnan Bueno Nunes (anestesiologista) e contou com o suporte técnico da especialista em eletrofisiologia da Medtronic, Karina Andrade.
Conhecido como marcapasso intracardíaco ou marcapasso sem eletrodos, o dispositivo, considerado o menor marcapasso do mundo, representa uma nova geração de estimulação cardíaca. Diferentemente dos modelos convencionais, ele é implantado diretamente no interior do coração por meio de um cateter introduzido pela veia femoral, dispensando incisões no tórax, cabos (eletrodos) e o gerador implantado sob a pele.
Segundo o Luciano Backes, a tecnologia representa um importante avanço na eletrofisiologia cardíaca. “O marcapasso intracardíaco é uma das maiores evoluções no tratamento das bradiarritmias. Em pacientes criteriosamente selecionados, ele proporciona excelentes resultados, com menor risco de complicações e recuperação mais rápida, permitindo o retorno precoce às atividades habituais.”
Com tamanho semelhante ao de uma cápsula, o dispositivo oferece elevada segurança e reduz significativamente o risco de complicações relacionadas aos eletrodos, como fraturas, deslocamentos, obstruções venosas e infecções. Além disso, por não exigir a criação de uma bolsa subcutânea para acomodação do gerador, proporciona maior conforto ao paciente e uma recuperação mais rápida.
Para o médico Marcelo Momoli, a realização desse procedimento demonstra a capacidade técnica e o compromisso do Hospital São Vicente de Paulo com a incorporação de novas tecnologias. “Trazer essa tecnologia para o interior do Estado significa oferecer aos pacientes da nossa região um tratamento disponível nos grandes centros, sem necessidade de deslocamento para as capitais. É um avanço importante para a cardiologia regional”, afirmou.