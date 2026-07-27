Setor de serviços puxa a abertura de novas empresas em Gravataí

O ambiente empreendedor de Gravataí segue em expansão. No primeiro semestre de 2026, o município registrou a abertura de 5.439 novas empresas, um crescimento de 16,2% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo levantamento do Observatório Econômico do Sindilojas Gravataí com base em dados da Receita Federal.
O setor de serviços liderou a criação de novos negócios, concentrando 3.604 empresas, o equivalente a 66,3% do total. Na sequência aparecem o comércio, com 795 novos estabelecimentos (14,6%), a indústria, com 516 (9,5%) e a construção, com 509 (9,4%).
Outro dado que chama a atenção é a força dos pequenos negócios. Os Microempreendedores Individuais (MEIs) representaram 68,5% dos empreendimentos registrados no período, reforçando a importância do empreendedorismo para a economia local. Entre as atividades com maior número de novos registros, destacam-se serviços de malote, promoção de vendas, transporte rodoviário de carga e apoio administrativo. No comércio, o varejo de vestuário e acessórios liderou as aberturas, seguido pelo comércio de bebidas e de cosméticos.
O levantamento também mostra que a expansão empresarial permanece concentrada em regiões com infraestrutura consolidada. O Centro liderou o ranking de novos empreendimentos, com 423 empresas abertas, seguido pelos bairros Morada do Vale I (255), São Vicente (219) e Bom Sucesso (214).
O ambiente empreendedor de Gravataí segue em expansão. No primeiro semestre de 2026, o município registrou a abertura de 5.439 novas empresas, um crescimento de 16,2% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo levantamento do Observatório Econômico do Sindilojas Gravataí com base em dados da Receita Federal.
O setor de serviços liderou a criação de novos negócios, concentrando 3.604 empresas, o equivalente a 66,3% do total. Na sequência aparecem o comércio, com 795 novos estabelecimentos (14,6%), a indústria, com 516 (9,5%) e a construção, com 509 (9,4%).
Outro dado que chama a atenção é a força dos pequenos negócios. Os Microempreendedores Individuais (MEIs) representaram 68,5% dos empreendimentos registrados no período, reforçando a importância do empreendedorismo para a economia local. Entre as atividades com maior número de novos registros, destacam-se serviços de malote, promoção de vendas, transporte rodoviário de carga e apoio administrativo. No comércio, o varejo de vestuário e acessórios liderou as aberturas, seguido pelo comércio de bebidas e de cosméticos.
O levantamento também mostra que a expansão empresarial permanece concentrada em regiões com infraestrutura consolidada. O Centro liderou o ranking de novos empreendimentos, com 423 empresas abertas, seguido pelos bairros Morada do Vale I (255), São Vicente (219) e Bom Sucesso (214).