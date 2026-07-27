Defesa Civil usa drones para monitorar áreas de Passo Fundo

A Defesa Civil de Passo Fundo realizou um novo monitoramento aéreo das áreas atingidas pelas fortes chuvas da terça-feira (21), quando o município registrou 218 milímetros de chuva em apenas 24 horas. A ação tem como objetivo avaliar os impactos provocados pelas enchentes, comparar o cenário atual com levantamentos anteriores e reunir informações técnicas que orientarão futuras ações de prevenção, planejamento e resposta.
Com o uso de drones, as equipes estão registrando imagens das áreas mais afetadas para identificar alterações nos cursos d’água, na extensão das áreas alagadas e nos pontos considerados mais vulneráveis. O trabalho permitirá estabelecer um comparativo entre o cenário anterior e o posterior ao evento climático, fornecendo dados mais precisos sobre os efeitos das chuvas e a evolução das áreas de risco.
No Rio Passo Fundo, o monitoramento contempla o trecho entre o bairro Zachia e o Loteamento Manoel Corralo, uma das regiões mais impactadas pela elevação do nível da água durante a enchente.
Já no Arroio Santo Antônio, a Defesa Civil concluirá o mapeamento de toda a área urbana, abrangendo o trecho entre o bairro Entre Rios e o Loteamento Santo Antônio. O levantamento complementa os estudos técnicos desenvolvidos pelo órgão para compreender o comportamento do arroio durante eventos de chuva intensa e aperfeiçoar as estratégias de prevenção.
Segundo o coordenador da Defesa Civil, Fernando Carlos Bicca, o monitoramento integra o trabalho permanente de gestão de riscos do município, permitindo atualizar o banco de dados georreferenciado, identificar as mudanças provocadas pelas enchentes e definir prioridades para intervenções que reduzam os riscos de novos alagamentos. As imagens obtidas durante o sobrevoo serão analisadas pelas equipes técnicas da Defesa Civil e servirão de base para o planejamento de obras de drenagem, intervenções de mitigação e demais ações preventivas, fortalecendo a capacidade do município de responder e se preparar para futuros eventos climáticos extremos.