Gastronomia é destaque em agenda de eventos no interior do RS

Com o fim do mês de julho e início de agosto, festivais gastronômicos movimentam a agenda cultural do Rio Grande do Sul. Desde eventos em sua primeira edição, até festas mais tradicionais reúnem visitantes em cidades do interior do Estado, como o Festival do Fondue em Gramado e a Festa do Café, Cuca e Linguiça em Picada Café. Ainda, esta semana também conta com eventos musicais na programação, como o Festival de Choro da Serra Gaúcha, em São Francisco de Paula. Confira abaixo a agenda de eventos para a semana do dia 27 de julho a 2 de agosto.

Gramado | Festival do Fondue

Primeira edição do Festival do Fondue em Gramado acontece em formato de roteiro gastronômico Festival do Fondue/Divulgação/Cidades

A primeira edição do Festival do Fondue acontece dos dias 24 de julho a 3 de agosto, em Gramado. O evento funcionará como roteiro gastronômico, com a participação de 19 restaurantes da cidade turística. Durante os 10 dias de festival, clientes poderão provar diferentes formatos do prato nos estabelecimentos participantes, com opções de acompanhamentos salgados e doces. Para participar do festival não é necessário adquirir ingresso ou passaporte, assim como, os estabelecimentos inclusos no circuito não terão valores padronizados. O roteiro gastronômico do evento está disponível no site oficial, Festival do Fondue Gramado.

Encantado | Settimana Italiana di Encantado

Settimana Italiana di Encantado conta com feiras e oficinas na programação Prefeitura de Encantado/Divulgação/Cidades

Encantado realizará mais uma edição da Settimana Italiana di Encantado dos dias 25 de julho a 2 de agosto, com oficinas e programação gastronômica. Durante a semana, também acontece a 2 a edição do Festival do Risoto, com seis restaurantes participantes que competem em júri popular pelo título de melhor prato. Na programação também estão presentes oficinas culinárias, como a oficina de tortellini, no dia 28 de julho, às 14h, na Casa Le Chiavi, além da oficina de massas artesanais no dia 29, às 18h30, na Casa Benvenuto e a oficina de risotos no dia 30, às 14h30, no restaurante Dona Chica. Todas possuem vagas limitadas e requerem inscrição prévia na Casa de Cultura de Encantado.

Pedras Altas | Fejupa

Fejupa acontece em Pedras Altas do dia 31 de julho a 2 de agosto Facebook Prefeitura Pedras Altas/Reprodução/Cidades

Com entrada gratuita, a Festa da Juventude, Tradição e Cultura (Fejupa) em Pedras Altas acontece do dia 31 de julho a 2 de agosto. São três dias de festa, com apresentações musicais voltadas ao sertanejo e à música gaúcha, no CTG Sentinela de Pedras Altas, além de palestras e feira da agricultura familiar. Na sexta e sábado, a feira inicia às 9h e segue até às 19h, com programação musical a partir das 21h. No domingo, o evento inicia às 13h, com feira de artesanato, praça de alimentação e baile de idosos.

Picada Café | Festa do Café, Cuca e Linguiça

17a edição da Festa do Café, Cuca e Linguiça é repleta de gastronomia típica, com feiras gastronômicas, e atrações culturais Prefeitura Picada Café/Divulgação/Cidades

Em Picada Café, a 17 a edição da Festa do Café, Cuca e Linguiça acontece dois finais de semana, no dia 1 o e 2 de agosto, além dos dias 8 e 9 de agosto. O evento é repleto de gastronomia típica, com feiras gastronômicas, e atrações culturais como bandas regionais, grupos de danças alemãs e corais. A festa acontece no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn a partir das 9h, com entrada e estacionamento gratuito.

São Francisco de Paula | Festival de Choro da Serra Gaúcha

Quinta edição do Festival de Choro da Serra Gaúcha ocorre dos dias 1o e 2 de agosto, em São Francisco de Paula Festival de Choro da Serra Gaúcha/Reprodução/Cidades