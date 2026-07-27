Gastronomia é destaque em agenda de eventos no interior do RS

Com o fim do mês de julho e início de agosto, festivais gastronômicos movimentam a agenda cultural do Rio Grande do Sul. Desde eventos em sua primeira edição, até festas mais tradicionais reúnem visitantes em cidades do interior do Estado, como o Festival do Fondue em Gramado e a Festa do Café, Cuca e Linguiça em Picada Café. Ainda, esta semana também conta com eventos musicais na programação, como o Festival de Choro da Serra Gaúcha, em São Francisco de Paula. Confira abaixo a agenda de eventos para a semana do dia 27 de julho a 2 de agosto.
Gramado | Festival do Fondue
Primeira edição do Festival do Fondue em Gramado acontece em formato de roteiro gastronômico
Festival do Fondue/Divulgação/Cidades
A primeira edição do Festival do Fondue acontece dos dias 24 de julho a 3 de agosto, em Gramado. O evento funcionará como roteiro gastronômico, com a participação de 19 restaurantes da cidade turística. Durante os 10 dias de festival, clientes poderão provar diferentes formatos do prato nos estabelecimentos participantes, com opções de acompanhamentos salgados e doces. Para participar do festival não é necessário adquirir ingresso ou passaporte, assim como, os estabelecimentos inclusos no circuito não terão valores padronizados. O roteiro gastronômico do evento está disponível no site oficial, Festival do Fondue Gramado.
Encantado | Settimana Italiana di Encantado
Settimana Italiana di Encantado conta com feiras e oficinas na programação
Prefeitura de Encantado/Divulgação/Cidades
Encantado realizará mais uma edição da Settimana Italiana di Encantado dos dias 25 de julho a 2 de agosto, com oficinas e programação gastronômica. Durante a semana, também acontece a 2a edição do Festival do Risoto, com seis restaurantes participantes que competem em júri popular pelo título de melhor prato. Na programação também estão presentes oficinas culinárias, como a oficina de tortellini, no dia 28 de julho, às 14h, na Casa Le Chiavi, além da oficina de massas artesanais no dia 29, às 18h30, na Casa Benvenuto e a oficina de risotos no dia 30, às 14h30, no restaurante Dona Chica. Todas possuem vagas limitadas e requerem inscrição prévia na Casa de Cultura de Encantado.
Pedras Altas | Fejupa
Fejupa acontece em Pedras Altas do dia 31 de julho a 2 de agosto
Facebook Prefeitura Pedras Altas/Reprodução/Cidades
Com entrada gratuita, a Festa da Juventude, Tradição e Cultura (Fejupa) em Pedras Altas acontece do dia 31 de julho a 2 de agosto. São três dias de festa, com apresentações musicais voltadas ao sertanejo e à música gaúcha, no CTG Sentinela de Pedras Altas, além de palestras e feira da agricultura familiar. Na sexta e sábado, a feira inicia às 9h e segue até às 19h, com programação musical a partir das 21h. No domingo, o evento inicia às 13h, com feira de artesanato, praça de alimentação e baile de idosos.
Picada Café | Festa do Café, Cuca e Linguiça
17a edição da Festa do Café, Cuca e Linguiça é repleta de gastronomia típica, com feiras gastronômicas, e atrações culturais
Prefeitura Picada Café/Divulgação/Cidades
Em Picada Café, a 17a edição da Festa do Café, Cuca e Linguiça acontece dois finais de semana, no dia 1o e 2 de agosto, além dos dias 8 e 9 de agosto. O evento é repleto de gastronomia típica, com feiras gastronômicas, e atrações culturais como bandas regionais, grupos de danças alemãs e corais. A festa acontece no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn a partir das 9h, com entrada e estacionamento gratuito.
São Francisco de Paula | Festival de Choro da Serra Gaúcha
Quinta edição do Festival de Choro da Serra Gaúcha ocorre dos dias 1o e 2 de agosto, em São Francisco de Paula
Festival de Choro da Serra Gaúcha/Reprodução/Cidades
A quinta edição do Festival de Choro da Serra Gaúcha ocorre dos dias 1o e 2 de agosto, em São Francisco de Paula. Reconhecido pelo Iphan como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, o choro é uma das manifestações musicais mais antigas do país. Na programação do festival, são oito atrações que trazem também o jazz, a milonga, o samba e a música de concerto. Além das apresentações, o evento oferece duas oficinas gratuitas, composição coletiva, ministrada por Mathias 7 Cordas, e de dinâmica e interpretação no choro, com os integrantes do Descendo a Serra. O festival iniciou em 2022 e já reuniu mais de 50 artistas de diversas partes do país.