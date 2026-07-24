Rio Grande reduz em 65% o tempo para liberação de licenciamentos ambientais

Para o secretário de Meio Ambiente, Antônio Carlos Soler, o aperfeiçoamento do licenciamento ambiental passa por alterações no fluxograma de análise dos processos, com novos ajustes sendo implementados atualmente. A ampliação do quadro de servidores foi fundamental para alcançar os resultados.
A gerente da Unidade de Licenciamento Ambiental d, Patrícia Rackow disse que um dos fatores que influenciam diretamente o tempo de tramitação é a qualidade da documentação apresentada no momento da abertura do processo. No primeiro semestre de 2026, a Unidade de Licenciamento Ambiental recebeu, em média, 21 processos por mês para análise, sendo a maioria referente a pedidos de Licença de Operação.