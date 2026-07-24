Festival de Choro será atração em São Francisco de Paula em agosto

O município de São Francisco de Paula será sede, mais uma vez, do Festival de Choro da Serra Gaúcha. A quinta edição acontece em 1º e 2 de agosto, , com entrada gratuita, promovendo dois dias para celebrar o choro, uma das manifestações musicais mais antigas e ricas do país, oficialmente reconhecido pelo Iphan como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O evento movimentará a cidade com oficinas e shows na Sociedade Cruzeiro e na Livraria Miragem, além de uma roda de choro ao ar livre, na Avenida Júlio de Castilhos.

A programação deste ano conta com oito atrações que trazem aproximações com o jazz, a milonga, o samba e a música de concerto, e faz uma homenagem às mulheres que constroem e renovam a música de choro. São cantoras, compositoras, professoras e instrumentistas que vêm contribuindo com a criação contemporânea e que também são responsáveis por preparar as futuras gerações de musicistas do nosso país.

Entre elas está a pianista gaúcha Olinda Allessandrini que, pela primeira vez em 50 anos de carreira, se apresentará ao lado de um tradicional grupo de choro, acompanhada pelo violão de Mathias 7 Cordas, o cavaquinho de Alexandre Susin e o pandeiro de Guilherme Sanches.

De fora do Estado, o festival trará para a Serra Gaúcha a cantora e educadora paulista Ana Malta, propondo um encontro entre a música brasileira, o jazz e as tradições latino-americanas. Acompanhada pelo pianista paraguaio Oscar Aldama, ela mesclará composições originais e releituras de referências como Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti e Jacob do Bandolim.

Já entre os artistas da região, estão a cantora Uyara Camargo e o conjunto caxiense Descendo a Serra, formado por João Seben, Zeca Duarte e Felipe de Moraes, que farão juntos um show inteiramente dedicado às composições e canções de choro.

Desde a sua criação, em 2022, o Festival de Choro da Serra Gaúcha vem consolidando São Francisco de Paula como um dos polos do choro no Estado, atraindo visitantes de diferentes regiões e ampliando o acesso gratuito ao gênero. Ao longo de sua trajetória, o evento já reuniu mais de 50 artistas de diversas partes do país. A entrada para as apresentações é gratuita.