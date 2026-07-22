Orla de Torres deve ter iluminação dinâmica para prática de surfe noturno

A orla de Torres está prestes a passar por uma grande transformação. Em reunião, a secretaria de Obras e Serviços Públicos e o setor de Iluminação Pública apresentaram o projeto da nova iluminação que contemplará toda a orla da cidade, desde a Praia da Cal até os Molhes.
Muito além de renovar a infraestrutura visual, a proposta traz um conceito inovador de gerenciamento inteligente e um divisor de águas para o esporte local: a viabilização do surf noturno nos Molhes. O grande diferencial tecnológico do projeto é a criação de uma central de controle automatizada. A partir desse sistema, o setor de Iluminação Pública terá comando completo sobre cada ponto de luz da orla e da cidade.
Praia de Torres
Mauro Belo Schneider/Especial/JC
O ajuste dinâmico de iluminação permite aumentar a iluminação nos horários de maior fluxo no calçadão e economizar energia durante a madrugada. Além disso, garante monitoramento contínuo para garantir uma faixa de areia e uma orla perfeitamente iluminadas durante toda a noite.
O ponto alto do projeto é voltado aos amantes do mar: os Molhes da Barra receberão refletores de altíssima potência direcionados para a água, criando as condições para a prática do surf noturno. Com isso, Torres será a primeira praia do Rio Grande do Sul a oferecer estrutura pública dedicada ao surf depois que o sol se põe.
Esse modo de iluminação é utilizado na Praia da Atalaia, em Itajaí-SC. A praia é considerada uma das maiores referências no Brasil quando o assunto é surf noturno graças à iluminação instalada junto aos seus molhes, a estrutura atrai surfistas locais e visitantes durante todo o ano, movimentando a economia do entorno e permitindo que o esporte seja praticado em horários alternativos com total segurança. Segundo a prefeitura, ao seguir essa mesma tendência, Torres se inspira em um modelo consolidado para reforçar a atividade na cidade, unindo tecnologia urbana e paixão pelo mar.