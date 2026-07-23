Santa Rosa deve iniciar quase 40 obras no segundo semestre de 2026

A prefeitura de Santa Rosa está prestes a dar início a novos projetos de infraestrutura. Ao todo, 39 obras de asfalto, calçamento e drenagem estão com edital de licitação publicado e devem começar nos próximos meses. O investimento previsto ultrapassa R$ 20,2 milhões, contemplando melhorias em 10 bairros e também no interior do município.
O segundo semestre de 2026 está começando com novidades para diversas localidades de Santa Rosa. Além das obras que estão em andamento, novas intervenções na mobilidade urbana, na segurança viária e na melhoria das condições de trafegabilidade vão começar. Entre os destaques, está a terceira fase do Plano de Mobilidade Urbana, a implantação das vias paralelas da ERS-344 e as obras nas ruas Otto Schmidt e Matim Krieser.
A terceira etapa do Plano de Mobilidade Urbana prevê novas melhorias na região central, dando continuidade ao conjunto de ações voltadas para a reorganização do trânsito e qualificação da infraestrutura viária. As mudanças envolvem a avenida Rio Branco e a rua Cristóvão Colombo, além de uma nova configuração para as ruas Santos Dumont e Santa Rosa. Já as vias paralelas da ERS-344 representam uma importante intervenção para ampliar a fluidez do tráfego e oferecer mais segurança aos motoristas.
Além das obras de maior porte, os novos projetos em licitação contemplam pavimentação, drenagem e melhorias em diversas ruas dos bairros: Centro, Cruzeiro, Timbaúva, Industrial, Guia Lopes, Figueira, Sulina, Glória, Central e São Francisco, além de comunidades do interior.
A prefeitura de Santa Rosa está prestes a dar início a novos projetos de infraestrutura. Ao todo, 39 obras de asfalto, calçamento e drenagem estão com edital de licitação publicado e devem começar nos próximos meses. O investimento previsto ultrapassa R$ 20,2 milhões, contemplando melhorias em 10 bairros e também no interior do município.
O segundo semestre de 2026 está começando com novidades para diversas localidades de Santa Rosa. Além das obras que estão em andamento, novas intervenções na mobilidade urbana, na segurança viária e na melhoria das condições de trafegabilidade vão começar. Entre os destaques, está a terceira fase do Plano de Mobilidade Urbana, a implantação das vias paralelas da ERS-344 e as obras nas ruas Otto Schmidt e Matim Krieser.
A terceira etapa do Plano de Mobilidade Urbana prevê novas melhorias na região central, dando continuidade ao conjunto de ações voltadas para a reorganização do trânsito e qualificação da infraestrutura viária. As mudanças envolvem a avenida Rio Branco e a rua Cristóvão Colombo, além de uma nova configuração para as ruas Santos Dumont e Santa Rosa. Já as vias paralelas da ERS-344 representam uma importante intervenção para ampliar a fluidez do tráfego e oferecer mais segurança aos motoristas.
Além das obras de maior porte, os novos projetos em licitação contemplam pavimentação, drenagem e melhorias em diversas ruas dos bairros: Centro, Cruzeiro, Timbaúva, Industrial, Guia Lopes, Figueira, Sulina, Glória, Central e São Francisco, além de comunidades do interior.