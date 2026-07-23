Bento Gonçalves quer mapear pontos representativos da cidade

Em 2019, o projeto “Laços Patrimoniais: Construindo um inventário colaborativo para Bento Gonçalves” teve início com a missão de atualizar os bens, recursos ou características importantes da cidade. O projeto contou com oito eixos, abordando todos os distritos do município, com pesquisas arquitetônicas e históricas, buscando registrar a diversidade cultural.
Este ano, a arquiteta Cristiane Bertocco integra mestrado ligado à área do patrimônio cultual com vias de elaborar um produto técnico para a salvaguarda e preservação dos bens. Sua linha mestra investigativa, neste estudo, precisa da colaboração da comunidade com o objetivo de identificar os lugares considerados mais representativos da paisagem de Bento Gonçalves.
Assim, vai ser trabalhado junto ao público o conceito de mapa mental que consiste na elaboração de um mapa ou desenho de memória pelo participante, junto a uma entrevista ou questionário que busca estimular a identificação dos elementos da paisagem.
“O mapa busca ativar a relação do participante com a paisagem em que vive, seja na cidade, nos distritos, junto a roteiros turísticos ou em sua vivência cultural”, enfatiza Cristiane.
O mapa como desenho técnico é pouco acessível à população em geral. A expressão das pessoas em desenhos em sua própria linguagem ajuda a entender os valores que esses elementos históricos têm para cada grupo. “As perguntas buscam estimular as memórias do participante para elaborar o seu mapa ou desenho do que acha importante na cidade”, comenta a arquiteta.
Em 2019, o projeto “Laços Patrimoniais: Construindo um inventário colaborativo para Bento Gonçalves” teve início com a missão de atualizar os bens, recursos ou características importantes da cidade. O projeto contou com oito eixos, abordando todos os distritos do município, com pesquisas arquitetônicas e históricas, buscando registrar a diversidade cultural.
Este ano, a arquiteta Cristiane Bertocco integra mestrado ligado à área do patrimônio cultual com vias de elaborar um produto técnico para a salvaguarda e preservação dos bens. Sua linha mestra investigativa, neste estudo, precisa da colaboração da comunidade com o objetivo de identificar os lugares considerados mais representativos da paisagem de Bento Gonçalves.
Assim, vai ser trabalhado junto ao público o conceito de mapa mental que consiste na elaboração de um mapa ou desenho de memória pelo participante, junto a uma entrevista ou questionário que busca estimular a identificação dos elementos da paisagem.
“O mapa busca ativar a relação do participante com a paisagem em que vive, seja na cidade, nos distritos, junto a roteiros turísticos ou em sua vivência cultural”, enfatiza Cristiane.
O mapa como desenho técnico é pouco acessível à população em geral. A expressão das pessoas em desenhos em sua própria linguagem ajuda a entender os valores que esses elementos históricos têm para cada grupo. “As perguntas buscam estimular as memórias do participante para elaborar o seu mapa ou desenho do que acha importante na cidade”, comenta a arquiteta.