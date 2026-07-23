Encontro em Sapiranga debate a tecnologia nas indústrias

Como as empresas podem utilizar a tecnologia sem perder o olhar humano sobre os negócios? Essa será uma das reflexões do Café com Indústria “Indústrias 5.0: Tecnologia, inovação e novos modelos de negócios”, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga na terça-feira (28). O encontro será realizado na sede da entidade, com início da programação às 8h.
A palestra será conduzida por Juliana Schunck, pós-graduada em Transformação Digital e Inteligência Artificial, especialista em inovação e tecnologia, gerente de projetos, palestrante, consultora e mentora. A profissional também possui atuação nas áreas de gestão estratégica, empreendedorismo, ESG e agronegócio.
Durante o encontro, Juliana apresentará as principais tendências que estão moldando o futuro das empresas, os novos modelos de negócio que vêm surgindo e as estratégias adotadas por organizações que buscam crescer em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo.
A Indústria 5.0 representa uma nova etapa da transformação empresarial, marcada pela integração entre tecnologia e pessoas. Mais do que investir em automação e digitalização, o conceito propõe colocar o ser humano no centro das decisões, utilizando inteligência artificial, análise de dados e novas ferramentas para gerar valor, personalizar produtos e melhorar as experiências de clientes e colaboradores.
A programação será direcionada aos associados da CDL Sapiranga, empresários, lideranças, gestores e profissionais interessados em tecnologia, inovação e novas possibilidades para seus negócios. O valor da participação é de R$ 20 para associados da CDL Sapiranga e de R$ 40 para não associados
Como as empresas podem utilizar a tecnologia sem perder o olhar humano sobre os negócios? Essa será uma das reflexões do Café com Indústria “Indústrias 5.0: Tecnologia, inovação e novos modelos de negócios”, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga na terça-feira (28). O encontro será realizado na sede da entidade, com início da programação às 8h.
A palestra será conduzida por Juliana Schunck, pós-graduada em Transformação Digital e Inteligência Artificial, especialista em inovação e tecnologia, gerente de projetos, palestrante, consultora e mentora. A profissional também possui atuação nas áreas de gestão estratégica, empreendedorismo, ESG e agronegócio.
Durante o encontro, Juliana apresentará as principais tendências que estão moldando o futuro das empresas, os novos modelos de negócio que vêm surgindo e as estratégias adotadas por organizações que buscam crescer em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo.
A Indústria 5.0 representa uma nova etapa da transformação empresarial, marcada pela integração entre tecnologia e pessoas. Mais do que investir em automação e digitalização, o conceito propõe colocar o ser humano no centro das decisões, utilizando inteligência artificial, análise de dados e novas ferramentas para gerar valor, personalizar produtos e melhorar as experiências de clientes e colaboradores.
A programação será direcionada aos associados da CDL Sapiranga, empresários, lideranças, gestores e profissionais interessados em tecnologia, inovação e novas possibilidades para seus negócios. O valor da participação é de R$ 20 para associados da CDL Sapiranga e de R$ 40 para não associados