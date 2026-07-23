Guarda Municipal de Esteio faz doação de armas para Viamão

A prefeitura de Esteio realizou a entrega oficial de armamentos ao município de Viamão. A solenidade ocorreu no Estande de Tiro da Secretaria Municipal de Segurança Pública e marcou a formalização da doação de 20 pistolas destinadas à Guarda Municipal viamonense.
A iniciativa reforça a cooperação entre os municípios gaúchos e o compromisso conjunto com o fortalecimento das Guardas Municipais, contribuindo para a qualificação das corporações e para o aprimoramento das políticas públicas de segurança. Durante a cerimônia, foi realizada a entrega simbólica do Termo de Transferência de Arma de Fogo, documento que oficializa a transferência do armamento entre os municípios.
Em seu pronunciamento, o prefeito de Esteio, Felipe Costella, destacou que a segurança pública se fortalece quando há união entre os municípios. O prefeito também ressaltou que a doação representa uma forma responsável de gestão do patrimônio público, colocando equipamentos em uso para beneficiar a população.
Na sequência, o titular da pasta, Coronel Fernando Gralha Nunes, enfatizou a importância da articulação entre os municípios e a cooperação institucional. “A integração entre as Guardas Municipais, com a troca de experiências e o apoio mútuo, é um caminho sem volta para o fortalecimento da segurança pública”, destacando que parcerias como essa permitem que os municípios avancem conjuntamente.
Representando Viamão, o secretário municipal de Segurança Pública, Lucas Leiva, agradeceu a parceria com Esteio e destacou que a Guarda Municipal viamonense completou recentemente um ano de atuação armada. “Estamos em um momento de estruturação da nossa Guarda, e essa doação chega para fortalecer esse processo e auxiliar nos investimentos que o município vem realizando”, afirmou.
Ao final da solenidade, representantes dos dois municípios realizaram o registro oficial da entrega, simbolizando a parceria institucional voltada ao fortalecimento da segurança pública. A doação amplia a capacidade operacional da Guarda Municipal de Viamão e evidencia a importância da integração entre as administrações municipais.
A prefeitura de Esteio realizou a entrega oficial de armamentos ao município de Viamão. A solenidade ocorreu no Estande de Tiro da Secretaria Municipal de Segurança Pública e marcou a formalização da doação de 20 pistolas destinadas à Guarda Municipal viamonense.
A iniciativa reforça a cooperação entre os municípios gaúchos e o compromisso conjunto com o fortalecimento das Guardas Municipais, contribuindo para a qualificação das corporações e para o aprimoramento das políticas públicas de segurança. Durante a cerimônia, foi realizada a entrega simbólica do Termo de Transferência de Arma de Fogo, documento que oficializa a transferência do armamento entre os municípios.
Em seu pronunciamento, o prefeito de Esteio, Felipe Costella, destacou que a segurança pública se fortalece quando há união entre os municípios. O prefeito também ressaltou que a doação representa uma forma responsável de gestão do patrimônio público, colocando equipamentos em uso para beneficiar a população.
Na sequência, o titular da pasta, Coronel Fernando Gralha Nunes, enfatizou a importância da articulação entre os municípios e a cooperação institucional. “A integração entre as Guardas Municipais, com a troca de experiências e o apoio mútuo, é um caminho sem volta para o fortalecimento da segurança pública”, destacando que parcerias como essa permitem que os municípios avancem conjuntamente.
Representando Viamão, o secretário municipal de Segurança Pública, Lucas Leiva, agradeceu a parceria com Esteio e destacou que a Guarda Municipal viamonense completou recentemente um ano de atuação armada. “Estamos em um momento de estruturação da nossa Guarda, e essa doação chega para fortalecer esse processo e auxiliar nos investimentos que o município vem realizando”, afirmou.
Ao final da solenidade, representantes dos dois municípios realizaram o registro oficial da entrega, simbolizando a parceria institucional voltada ao fortalecimento da segurança pública. A doação amplia a capacidade operacional da Guarda Municipal de Viamão e evidencia a importância da integração entre as administrações municipais.