Eldorado do Sul tem cota de atenção para Jacuí e Guaíba, com leve elevação

O Rio Jacuí apresentou elevação e permanece em nível de atenção em Eldorado do Sul com base em medições realizadas pela Defesa Civil do município na manhã desta quarta-feira (22), enquanto o Rio Guaíba também registra elevação. A situação é monitorada pelo órgão, que acompanha, desde as primeiras horas da manhã, os níveis dos rios, córregos e sangas diante da chegada de grandes volumes de água.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Eldorado do Sul, Mário Rocha, o monitoramento está concentrado principalmente no Jacuí, que recebe volumes de água do Taquari e da bacia do Jacuí. "Estamos recebendo bastante água do rio Jacuí através dos seus afluentes Taquari e próprio Caí, mas também está saindo muita água, está com fluidez boa o rio Guaíba", explicou Rocha.
De acordo com medições realizadas nesta quarta-feira, às 10h15min, o Jacuí apresentava nível de 1,61 metro na altura do Irga e de 1,71 metro na Picada Norte. Na atualização das 11h06min, os níveis haviam subido para 1,67 metro e 1,74 metro, respectivamente. Já no Guaíba, os níveis permaneceram estáveis entre essas duas medições. Na altura do Itaí, o nível era de 0,39 metro, enquanto no ponto de Sans Souci estava em 0,66 metro, tanto às 10h15min quanto às 11h06min.
Conforme a Defesa Civil, a capacidade de escoamento do Guaíba contribui para a situação atual. Entre os fatores que favorecem a fluidez estão a ausência de vento Sul e o nível relativamente baixo do rio antes da chegada dos volumes de água. Com isso, o sistema consegue receber e conduzir a água que chega pelo Delta do Jacuí.
O monitoramento hidrológico deve continuar ao longo do dia. A Defesa Civil acompanha a evolução dos níveis do Jacuí e do Guaíba e também mantém atenção sobre córregos e sangas que podem apresentar elevação em razão do aumento da vazão nos principais cursos d'água da região.