Mariana Pimentel aguarda há 34 anos por acesso asfáltico à BR-116

Emancipado de Guaíba em 1992, o município de Mariana Pimentel, a cerca de 70km de Porto Alegre e parte da região Centro-Sul do RS, há 34 anos aguarda o asfaltamento da estrada ERS-711, que faz a ligação da cidade com a rodovia BR-116 e, consequentemente, com a Capital gaúcha e outros municípios. O período de espera equivale a nove mandatos do governo do Estado liderados por oito diferentes governadores gaúchos.

Depois de promessas diversas de diferentes gestões à frente do Piratini, licitações que não resultaram na conclusão de obra ou sequer ao início dela, a cidade finalmente vislumbra o início do fim desta longa história. No começo de julho, foi assinada a autorização para a licitação da pavimentação asfáltica de 16km, que terá um investimento estimado em R$ 71,8 milhões, segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). A licitação que definirá a empresa responsável pela execução das obras está agendada para 29 de julho e, de acordo com a autarquia, a previsão de início é para o segundo semestre, "com estimativa de conclusão de 12 meses, a contar do início da obra".

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Apesar do otimismo, no entanto, a gestão municipal expressa cautela. “A gente não vai descansar enquanto esse projeto não estiver concluído. Agora nós vencemos uma etapa só, que é o processo licitatório da obra. Ainda há mais duas, que são o início da obra e a conclusão”, explica Sandro Elsner, que atua na chefia de gabinete da prefeitura e acompanhou, como marianense, parte da briga do município pela pavimentação ao longo dos anos.

Segundo Elsner, a movimentação pela obra começou em 1998, quando havia cerca de 120 municípios gaúchos sem acesso asfaltado, e foram incluídos em um pacote de licitações. Mariana Pimentel foi uma delas, mas a empresa que venceu o certame não tinha estrutura para executar a obra. "Ela acabou daí", relembrou Elsner. Nos quatro anos da gestão seguinte, o município votou sistematicamente pela obra no Orçamento Participativo, como prioridade número 1, mas os recursos repassados mal chegavam para concluir bueiros. Depois de nenhuma novidade do governo seguinte, a nova gestão do Piratini promoveu um breve lampejo: máquinas chegaram, a obra avançou por cerca de seis meses e alguns trechos de terraplanagem foram concluídos. Depois, as máquinas foram embora uma a uma, e a obra parou novamente.

A razão do novo impasse só veio à tona em outro mandato estadual, iniciado em 2010: uma sindicância revelou que a empresa havia recebido repasses acima do previsto, sem contrapartida equivalente em serviços. Abriu-se um processo judicial que travou qualquer retomada por anos. Enquanto os demais municípios da mesma rodada de licitações tiveram seus projetos resgatados, atualizados e executados, Mariana Pimentel ficou aguardando a resolução do litígio. "A gente ficou esperando isso até 2020, por aí, quando destravou. A empresa foi condenada, mas aí não conseguiram fazer a atualização do projeto e repartilhar a obra para ela recomeçar", explicou Elsner. As movimentações que culminaram na possibilidade real de retomada da obra vieram apenas na atual gestão.

Agora, com a licitação marcada para 29 de julho via concorrência eletrônica na Central de Licitações (Celic), a prefeitura monitora cada passo do processo com a atenção acumulada de décadas de espera. O chefe de gabinete reconhece que a abertura do edital é uma vitória, mas deixa claro que não basta. "A nossa briga vai ser para que eles deem o início de obra ainda nesse governo. Se deixar para depois, a gente já sabe como pode acabar", afirmou.