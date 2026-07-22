Santa Maria terá ação para atendimentos odontológicos

A prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Saúde, realiza no sábado (25), a 7ª edição do programa Sorria Santa Maria em 2026. Os atendimentos ocorrerão no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na rua Floriano Peixoto, 1.735, das 14h às 18h.
Nesta edição, cerca de 50 pacientes previamente agendados receberão atendimento para procedimentos como restaurações, raspagens, extrações de sisos, profilaxia, aplicação de flúor e radiografias, além de encaminhamentos para especialidades. O público-alvo são moradores que não têm cobertura odontológica nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) próximas de casa.
Na sala de espera desta edição, haverá atividades com a temática de Festa Junina, realizada por estudantes da Universidade Franciscana (UFN). O projeto chega à 78ª edição, consolidando-se como uma importante iniciativa de ampliação do acesso à saúde bucal no município. Ao longo das edições anteriores, já foram realizados mais de 11 mil procedimentos, beneficiando mais de 3 mil pacientes.
Nos primeiros seis meses deste ano, o Sorria atendeu 236 pacientes, totalizando 835 procedimentos realizados. Em 2025, foram promovidas 10 edições, de março a dezembro, totalizando 1.988 procedimentos em 405 pacientes atendidos. Em 2026, de janeiro a maio, foram 678 procedimentos, 197 pacientes atendidos e 70 faltantes.
Os interessados devem encaminhar e-mail (sorriasantamaria@gmail.com), informando nome completo, endereço e telefone. A equipe organiza a lista de espera e entra em contato para confirmar a consulta. A prioridade é para usuários do SUS sem cobertura odontológica em sua região, gestantes em acompanhamento pré-natal odontológico e pessoas que não conseguem comparecer durante a semana.
Além do Sorria Santa Maria, a população pode contar com os serviços odontológicos das UBSs durante a semana. Para situações de urgência, o município também oferece atendimento 24 horas na UPA e, durante a noite, das 19h às 7h, no Pronto Atendimento do Patronato. A Secretaria de Saúde também disponibiliza atendimento na Unidade Odontológica Móvel, conforme agenda divulgada no site da prefeitura.
A prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Saúde, realiza no sábado (25), a 7ª edição do programa Sorria Santa Maria em 2026. Os atendimentos ocorrerão no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na rua Floriano Peixoto, 1.735, das 14h às 18h.
Nesta edição, cerca de 50 pacientes previamente agendados receberão atendimento para procedimentos como restaurações, raspagens, extrações de sisos, profilaxia, aplicação de flúor e radiografias, além de encaminhamentos para especialidades. O público-alvo são moradores que não têm cobertura odontológica nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) próximas de casa.
Na sala de espera desta edição, haverá atividades com a temática de Festa Junina, realizada por estudantes da Universidade Franciscana (UFN). O projeto chega à 78ª edição, consolidando-se como uma importante iniciativa de ampliação do acesso à saúde bucal no município. Ao longo das edições anteriores, já foram realizados mais de 11 mil procedimentos, beneficiando mais de 3 mil pacientes.
Nos primeiros seis meses deste ano, o Sorria atendeu 236 pacientes, totalizando 835 procedimentos realizados. Em 2025, foram promovidas 10 edições, de março a dezembro, totalizando 1.988 procedimentos em 405 pacientes atendidos. Em 2026, de janeiro a maio, foram 678 procedimentos, 197 pacientes atendidos e 70 faltantes.
Os interessados devem encaminhar e-mail (sorriasantamaria@gmail.com), informando nome completo, endereço e telefone. A equipe organiza a lista de espera e entra em contato para confirmar a consulta. A prioridade é para usuários do SUS sem cobertura odontológica em sua região, gestantes em acompanhamento pré-natal odontológico e pessoas que não conseguem comparecer durante a semana.
Além do Sorria Santa Maria, a população pode contar com os serviços odontológicos das UBSs durante a semana. Para situações de urgência, o município também oferece atendimento 24 horas na UPA e, durante a noite, das 19h às 7h, no Pronto Atendimento do Patronato. A Secretaria de Saúde também disponibiliza atendimento na Unidade Odontológica Móvel, conforme agenda divulgada no site da prefeitura.