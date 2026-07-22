Prefeitura pede que Ecovix priorize contratação de rio-grandinos

Para isso, o Executivo e a empresa responsável pela administração e operação do estaleiro debateram quais as capacitações prioritárias, estrutura das formações e formas de acesso da população aos cursos. Durante o encontro, a prefeita Darlene Pereira explicou que já houve uma articulação entre a Transpetro, Senai e o Executivo para a abertura de cursos com até 200 vagas para a população local. A expectativa é que os cursos aconteçam ainda no segundo semestre de 2026. A Ecovix afirmou que, atualmente, são 450 trabalhadores da empresa que são oriundos de Rio Grande.