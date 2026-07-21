São Leopoldo vai ganhar condomínio fechado de alto padrão

Depois de iniciar sua operação no Rio Grande do Sul com empreendimentos em Guaíba, Viamão e Rio Grande, a Brasil Terrenos anunciou o primeiro condomínio fechado de alto padrão em São Leopoldo. O empreendimento deve gerar mais de 200 empregos diretos e indiretos entre as fases de implantação, comercialização e desenvolvimento.
A escolha de São Leopoldo vem em função de uma economia consolidada, forte parque industrial, polos de tecnologia e ensino superior, além de intensa integração com cidades como Novo Hamburgo e Canoas. O município desponta como um dos principais mercados imobiliários do Vale dos Sinos e reúne um perfil de consumidor mais exigente, que busca segurança, qualidade de vida e patrimônio de longo prazo, na visão da empresa. A escolha do Vale dos Sinos integra um plano de crescimento que prevê novos lançamentos também em Pelotas, Caxias do Sul e Porto Alegre, consolidando o estado como uma das principais frentes de expansão da companhia.
O Buriti Garden Premium será implantado na região do bairro Boa Vista, em um eixo urbano que conecta São Leopoldo a Novo Hamburgo e concentra um dos maiores fluxos de desenvolvimento do Vale dos Sinos. A localização alia mobilidade, infraestrutura consolidada e potencial de valorização imobiliária.
O empreendimento será desenvolvido em duas etapas e a primeira fase contará com 306 terrenos entre 260 m² e 540 m², voltados para famílias que buscam elevar seu padrão de moradia e investidores que enxergam potencial de valorização na região. Entre os principais diferenciais do empreendimento estão lago natural exclusivo, praia privativa artificial, piscinas de borda infinita, ciclovia, salão de festas, minimercado e infraestrutura completa.