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Publicada em 22 de Julho de 2026 às 00:30

Lajeado cria política municipal de controle sobre grandes obras públicas

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A prefeitura de Lajeado deu mais um passo em direção à modernização da gestão com a criação da Política Municipal de Governança de Grandes Obras Públicas. A medida estabelece novas diretrizes para o planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras de grande porte, ampliando o controle sobre a aplicação dos recursos públicos e elevando os padrões de qualidade das futuras obras executadas pelo município.
Entre as principais inovações está a obrigatoriedade da contratação de fiscalização técnica independente para obras individuais de infraestrutura com valor igual ou superior a R$ 20 milhões, bem como para pacotes de obras financiados por operações de crédito que ultrapassem R$ 40 milhões. A fiscalização deve ser realizada por empresa especializada e que não tenha qualquer vínculo com a executora da obra ou com a empresa responsável pelo projeto. Além disso, atuará de forma complementar à fiscalização realizada pelos servidores municipais, oferecendo uma avaliação técnica independente e permanente durante toda a execução do empreendimento.
A nova política, instituída por decreto, tem como objetivo fortalecer o planejamento, a transparência e a qualidade técnica das obras públicas. Entre os benefícios esperados estão a prevenção de possíveis atrasos, sobre custos ou desperdícios; a redução de riscos de engenharia e a entrega de empreendimentos em conformidade com os padrões de qualidade previstos nos projetos e exigidos nos processos licitatórios.
A prefeitura de Lajeado deu mais um passo em direção à modernização da gestão com a criação da Política Municipal de Governança de Grandes Obras Públicas. A medida estabelece novas diretrizes para o planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras de grande porte, ampliando o controle sobre a aplicação dos recursos públicos e elevando os padrões de qualidade das futuras obras executadas pelo município.
Entre as principais inovações está a obrigatoriedade da contratação de fiscalização técnica independente para obras individuais de infraestrutura com valor igual ou superior a R$ 20 milhões, bem como para pacotes de obras financiados por operações de crédito que ultrapassem R$ 40 milhões. A fiscalização deve ser realizada por empresa especializada e que não tenha qualquer vínculo com a executora da obra ou com a empresa responsável pelo projeto. Além disso, atuará de forma complementar à fiscalização realizada pelos servidores municipais, oferecendo uma avaliação técnica independente e permanente durante toda a execução do empreendimento.
A nova política, instituída por decreto, tem como objetivo fortalecer o planejamento, a transparência e a qualidade técnica das obras públicas. Entre os benefícios esperados estão a prevenção de possíveis atrasos, sobre custos ou desperdícios; a redução de riscos de engenharia e a entrega de empreendimentos em conformidade com os padrões de qualidade previstos nos projetos e exigidos nos processos licitatórios.

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