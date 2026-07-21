Nova sede do Restaurante Popular de Guaíba é inaugurada

A prefeitura de Guaíba, inaugurou o novo espaço do Restaurante Popular. Agora, a unidade está localizada na rua Coronel Serafim Silva, ao lado da Casa Solidária. Na ocasião, secretários, vereadores e a prefeita Claudinha Jardim se reuniram no local e desfrutaram de um almoço especial, experimentando o cardápio ofertado diariamente à comunidade.
Com uma infraestrutura mais bem localizada, o novo espaço proporcionará mais conforto e qualidade no atendimento à população, além de facilitar o encaminhamento dos usuários para a Casa Solidária do Centro. O Restaurante Popular atende uma média de 76 pessoas por dia, oferecendo refeições a custo zero para usuários que possuem o Cadastro Único (CadÚnico). Cada marmita pesa entre 700 e 800 gramas e inclui proteína, carboidrato, salada, fruta e suco. A alimentação fornecida segue todas as normas de segurança alimentar e conta com acompanhamento nutricional.
A prefeita Claudinha Jardim também reforça a importância de a cidade ter um espaço como este: “A gente sabe que cada um é de uma política, mas quem tem necessidade não quer saber por qual legislação é amparado, quer e precisa ser atendido. É para isso que a gente está aqui: para cuidar das pessoas, para dar o nosso melhor e para fazê-las se sentirem enxergadas. Unificando os esforços, como foi a construção desse Restaurante Popular lá atrás, a gente pode melhorar de verdade a vida das pessoas e trazer qualidade de vida.”
O atendimento ao público no novo endereço estará disponível para uso a partir desta terça-feira (20). O local funciona de segunda a sábado e em feriados, das 11h às 13h.
A prefeitura de Guaíba, inaugurou o novo espaço do Restaurante Popular. Agora, a unidade está localizada na rua Coronel Serafim Silva, ao lado da Casa Solidária. Na ocasião, secretários, vereadores e a prefeita Claudinha Jardim se reuniram no local e desfrutaram de um almoço especial, experimentando o cardápio ofertado diariamente à comunidade.
Com uma infraestrutura mais bem localizada, o novo espaço proporcionará mais conforto e qualidade no atendimento à população, além de facilitar o encaminhamento dos usuários para a Casa Solidária do Centro. O Restaurante Popular atende uma média de 76 pessoas por dia, oferecendo refeições a custo zero para usuários que possuem o Cadastro Único (CadÚnico). Cada marmita pesa entre 700 e 800 gramas e inclui proteína, carboidrato, salada, fruta e suco. A alimentação fornecida segue todas as normas de segurança alimentar e conta com acompanhamento nutricional.
A prefeita Claudinha Jardim também reforça a importância de a cidade ter um espaço como este: “A gente sabe que cada um é de uma política, mas quem tem necessidade não quer saber por qual legislação é amparado, quer e precisa ser atendido. É para isso que a gente está aqui: para cuidar das pessoas, para dar o nosso melhor e para fazê-las se sentirem enxergadas. Unificando os esforços, como foi a construção desse Restaurante Popular lá atrás, a gente pode melhorar de verdade a vida das pessoas e trazer qualidade de vida.”
O atendimento ao público no novo endereço estará disponível para uso a partir desta terça-feira (20). O local funciona de segunda a sábado e em feriados, das 11h às 13h.