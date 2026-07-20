Sapucaia do Sul terá R$ 30 milhões para obras de prevenção de enchentes

A prefeitura de Sapucaia do Sul irá investir cerca de R$ 30 milhões em obras de infraestrutura voltadas à prevenção de enchentes. Com recursos próprios e repasses dos governos estadual e federal, os investimentos contemplam projetos de drenagem, desassoreamento e ampliação da capacidade de escoamento das águas, reforçando a preparação do município para enfrentar eventos climáticos extremos.
Uma das principais intervenções é o desassoreamento do arroio José Joaquim, iniciado no dia 13 de julho. Com investimento superior a R$ 1 milhão, custeado com recursos próprios, a obra prevê a remoção de sedimentos do leito do arroio, ampliando a capacidade de escoamento das águas e reduzindo o risco de alagamentos.
Outro investimento importante será a execução de serviços de hidrojateamento em diferentes regiões da cidade. Com aporte de R$ 6,5 milhões, provenientes do governo do Estado, os trabalhos incluem a limpeza e desobstrução da rede de microdrenagem, a sucção de sedimentos e resíduos sólidos, além da limpeza de poços de visita, bocas de lobo e caixas de inspeção.
A avenida Açoriana também receberá obras de drenagem e melhorias na rede pluvial. O investimento de R$ 5,4 milhões, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, está em fase de licitação e contempla a construção de galerias pluviais, caixas de amortecimento ao longo da via e a ampliação de uma bacia de contenção localizada na área do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado.
Também está em processo licitatório a reestruturação do arroio José Joaquim. A obra prevê a ampliação e adequação do canal para aumentar a capacidade de escoamento das águas pluviais e reduzir os riscos de inundação. O projeto inclui ainda a reconstrução da ponte da rua Major de Souza Lima e a construção de uma nova passarela para pedestres na Rua Passo Fundo.
Outro projeto em fase de licitação é o de drenagem e pavimentação da rua Lúcio Bittencourt, com investimento de R$ 8 milhões, também por meio do PAC. A obra contempla a ampliação do sistema de drenagem, a implantação de tubulações para águas pluviais, a construção de caixas de amortecimento e a execução da pavimentação asfáltica.