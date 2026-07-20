Caxias do Sul volta a ter equipe na Superliga de Vôlei após 16 anos

O voleibol masculino de Caxias do Sul está oficialmente de volta ao cenário nacional. Após 16 anos da última participação de uma equipe da cidade na Superliga A, na temporada 2009/2010, a Associação RS Olímpico confirmou a formação da equipe RS Vôlei, que representará o município na Superliga C 2026. Os treinamentos já estão em andamento na Universidade de Caxias do Sul (UCS), parceira do projeto e responsável por disponibilizar toda a estrutura para a preparação da equipe.
Desde sua fundação, a Associação RS Olímpico estabeleceu como missão fortalecer o voleibol da região, aproximando jovens atletas do alto rendimento e criando oportunidades para que talentos formados em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha possam desenvolver suas carreiras ao lado de jogadores experientes.
O elenco reúne nomes com trajetória nacional e internacional, como Athos Costa, campeão da Superliga pelo Taubaté; Lucas Bauer, formado em Nova Petrópolis e campeão mundial de clubes pelo Sada Cruzeiro; Nicolas Schosler, campeão mundial do Circuito Futures de Vôlei de Praia em 2025; e Lorenzo Trentin, atleta formado na APV e atualmente integrante da Seleção Brasileira Sub-19. A equipe também marca o retorno às quadras de Felipe Kreling e Gustavo Bonatto (Gustavão), dois atletas diretamente ligados à história recente do voleibol caxiense e que hoje também integram a direção da Associação RS Olímpico.
O comando técnico ficará sob responsabilidade de Giovani Brisotto. Ao longo de sua carreira, participou da formação de diversos jogadores que alcançaram destaque nacional e internacional, entre eles Fernando Cachopa, Éder Carbonera, Felipe Kreling, Gustavo Bonatto e tantos outros atletas que levaram o nome de Caxias do Sul para o voleibol brasileiro e mundial.
A estreia da RS Vôlei acontecerá no dia 5 de agosto, às 20h30, em Londrina-PR, diante da equipe de Maringá, pela etapa regional da Superliga C. Na sequência, o time enfrentará São José dos Pinhais e Jaraguá em busca da conquista da fase regional e da classificação para a sequência da competição. O grande objetivo do projeto é conquistar o acesso à Superliga B.