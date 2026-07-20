Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesEsportes

Publicada em 20 de Julho de 2026 às 18:05

Caxias do Sul volta a ter equipe na Superliga de Vôlei após 16 anos

Os treinamentos já estão em andamento na Universidade de Caxias do Sul (UCS)

Os treinamentos já estão em andamento na Universidade de Caxias do Sul (UCS)

FREEPIK/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
O voleibol masculino de Caxias do Sul está oficialmente de volta ao cenário nacional. Após 16 anos da última participação de uma equipe da cidade na Superliga A, na temporada 2009/2010, a Associação RS Olímpico confirmou a formação da equipe RS Vôlei, que representará o município na Superliga C 2026. Os treinamentos já estão em andamento na Universidade de Caxias do Sul (UCS), parceira do projeto e responsável por disponibilizar toda a estrutura para a preparação da equipe.
O voleibol masculino de Caxias do Sul está oficialmente de volta ao cenário nacional. Após 16 anos da última participação de uma equipe da cidade na Superliga A, na temporada 2009/2010, a Associação RS Olímpico confirmou a formação da equipe RS Vôlei, que representará o município na Superliga C 2026. Os treinamentos já estão em andamento na Universidade de Caxias do Sul (UCS), parceira do projeto e responsável por disponibilizar toda a estrutura para a preparação da equipe.
Desde sua fundação, a Associação RS Olímpico estabeleceu como missão fortalecer o voleibol da região, aproximando jovens atletas do alto rendimento e criando oportunidades para que talentos formados em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha possam desenvolver suas carreiras ao lado de jogadores experientes.
O elenco reúne nomes com trajetória nacional e internacional, como Athos Costa, campeão da Superliga pelo Taubaté; Lucas Bauer, formado em Nova Petrópolis e campeão mundial de clubes pelo Sada Cruzeiro; Nicolas Schosler, campeão mundial do Circuito Futures de Vôlei de Praia em 2025; e Lorenzo Trentin, atleta formado na APV e atualmente integrante da Seleção Brasileira Sub-19. A equipe também marca o retorno às quadras de Felipe Kreling e Gustavo Bonatto (Gustavão), dois atletas diretamente ligados à história recente do voleibol caxiense e que hoje também integram a direção da Associação RS Olímpico.
O comando técnico ficará sob responsabilidade de Giovani Brisotto. Ao longo de sua carreira, participou da formação de diversos jogadores que alcançaram destaque nacional e internacional, entre eles Fernando Cachopa, Éder Carbonera, Felipe Kreling, Gustavo Bonatto e tantos outros atletas que levaram o nome de Caxias do Sul para o voleibol brasileiro e mundial.
A estreia da RS Vôlei acontecerá no dia 5 de agosto, às 20h30, em Londrina-PR, diante da equipe de Maringá, pela etapa regional da Superliga C. Na sequência, o time enfrentará São José dos Pinhais e Jaraguá em busca da conquista da fase regional e da classificação para a sequência da competição. O grande objetivo do projeto é conquistar o acesso à Superliga B.

Notícias relacionadas