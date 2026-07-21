Ponte na área rural de Pelotas deve estar concluída até o mês de agosto

Mesmo as chuvas que ainda caem em Pelotas desde o fim de semana não devem atrasar a construção da primeira ponte de concreto da Colônia de Pescadores Z3. Técnicos do Departamento de Pontes da Secretaria de Desenvolvimento Rural responsáveis pelo gerenciamento e fiscalização do serviço acreditam que o trânsito de veículos sobre a estrutura pode começar a ser liberado, parcialmente, antes do previsto, a partir de agosto.
Na semana passada foi concluída a última etapa da concretagem do tabuleiro, como é denominada a laje por onde veículos e pedestres vão passar, e também dos bate-rodas, meios-fios, guarda-corpo e da parte que separa a pista da calçada por onde as pessoas poderão atravessar a pé em condições de segurança, sem disputar espaço com automóveis, ônibus e caminhões. A finalização da concretagem impõe uma pausa no movimento do canteiro de obras para a cura do material exatamente no período que coincide com as chuvas previstas no município.
A retomada dos trabalhos está marcada para a segunda metade da semana que vem, para conformação da pista e das rampas de acesso. Caso as condições climáticas se confirmem, o trânsito sobre a ponte pode ser liberado nos primeiros dias de agosto, com um veículo por vez. Depois de completamente pronta, a estrutura sobre o arroio Sujo permitirá a passagem simultânea de dois veículos em sentido oposto.
A ponte tem 17 metros de comprimento por dez metros de largura. As obras começaram em maio, a cargo da empresa Pizzato Engenharia, de Alvorada, vencedora do processo de licitação. Orçada em R$ 897 mil, a estrutura conta com financiamento do Fundo Nacional da Defesa Civil, do governo federal.
Mesmo as chuvas que ainda caem em Pelotas desde o fim de semana não devem atrasar a construção da primeira ponte de concreto da Colônia de Pescadores Z3. Técnicos do Departamento de Pontes da Secretaria de Desenvolvimento Rural responsáveis pelo gerenciamento e fiscalização do serviço acreditam que o trânsito de veículos sobre a estrutura pode começar a ser liberado, parcialmente, antes do previsto, a partir de agosto.
Na semana passada foi concluída a última etapa da concretagem do tabuleiro, como é denominada a laje por onde veículos e pedestres vão passar, e também dos bate-rodas, meios-fios, guarda-corpo e da parte que separa a pista da calçada por onde as pessoas poderão atravessar a pé em condições de segurança, sem disputar espaço com automóveis, ônibus e caminhões. A finalização da concretagem impõe uma pausa no movimento do canteiro de obras para a cura do material exatamente no período que coincide com as chuvas previstas no município.
A retomada dos trabalhos está marcada para a segunda metade da semana que vem, para conformação da pista e das rampas de acesso. Caso as condições climáticas se confirmem, o trânsito sobre a ponte pode ser liberado nos primeiros dias de agosto, com um veículo por vez. Depois de completamente pronta, a estrutura sobre o arroio Sujo permitirá a passagem simultânea de dois veículos em sentido oposto.
A ponte tem 17 metros de comprimento por dez metros de largura. As obras começaram em maio, a cargo da empresa Pizzato Engenharia, de Alvorada, vencedora do processo de licitação. Orçada em R$ 897 mil, a estrutura conta com financiamento do Fundo Nacional da Defesa Civil, do governo federal.