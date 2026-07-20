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Publicada em 20 de Julho de 2026 às 00:30

Prefeitura de Taquara emite esclarecimento sobre processo de escolha em residencial

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Jornal Cidades
A prefeitura de Taquara esclarece que a atual lentidão na etapa de elegibilidade das famílias inscritas para o Residencial Empresa é resultado da minuciosa análise documental realizada pela Caixa Econômica Federal, conforme as regras estabelecidas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O procedimento segue critérios técnicos definidos pelo governo federal e não é destinado exclusivamente às famílias atingidas pelas enchentes, sendo aplicado a todos os candidatos inscritos no empreendimento.
Após o encerramento das inscrições, realizadas dentro do prazo estabelecido, teve início a etapa de análise de compatibilidade das informações prestadas pelos candidatos. A partir desse momento, o processo deixa de ser conduzido pelo município e passa a ser executado pelos sistemas federais responsáveis pelo programa habitacional.
A Diretoria de Habitação informa ainda que essas análises são realizadas de forma automatizada pelos sistemas federais e também por equipes técnicas responsáveis pela conferência de milhares de dossiês encaminhados por municípios de todo o país. Em razão desse volume de processos, o retorno ao município pode ocorrer entre 45 e 60 dias, não sendo possível estabelecer datas precisas para a conclusão da pesquisa de enquadramento de cada família.
Paralelamente, o município também segue acompanhando o andamento das obras e das etapas necessárias para a conclusão dos imóveis, buscando garantir que as famílias contempladas possam receber suas moradias assim que todas as exigências do programa forem cumpridas.
A prefeitura de Taquara esclarece que a atual lentidão na etapa de elegibilidade das famílias inscritas para o Residencial Empresa é resultado da minuciosa análise documental realizada pela Caixa Econômica Federal, conforme as regras estabelecidas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O procedimento segue critérios técnicos definidos pelo governo federal e não é destinado exclusivamente às famílias atingidas pelas enchentes, sendo aplicado a todos os candidatos inscritos no empreendimento.
Após o encerramento das inscrições, realizadas dentro do prazo estabelecido, teve início a etapa de análise de compatibilidade das informações prestadas pelos candidatos. A partir desse momento, o processo deixa de ser conduzido pelo município e passa a ser executado pelos sistemas federais responsáveis pelo programa habitacional.
A Diretoria de Habitação informa ainda que essas análises são realizadas de forma automatizada pelos sistemas federais e também por equipes técnicas responsáveis pela conferência de milhares de dossiês encaminhados por municípios de todo o país. Em razão desse volume de processos, o retorno ao município pode ocorrer entre 45 e 60 dias, não sendo possível estabelecer datas precisas para a conclusão da pesquisa de enquadramento de cada família.
Paralelamente, o município também segue acompanhando o andamento das obras e das etapas necessárias para a conclusão dos imóveis, buscando garantir que as famílias contempladas possam receber suas moradias assim que todas as exigências do programa forem cumpridas.

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