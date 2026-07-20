Prefeitura de Taquara emite esclarecimento sobre processo de escolha em residencial

Após o encerramento das inscrições, realizadas dentro do prazo estabelecido, teve início a etapa de análise de compatibilidade das informações prestadas pelos candidatos. A partir desse momento, o processo deixa de ser conduzido pelo município e passa a ser executado pelos sistemas federais responsáveis pelo programa habitacional.
A Diretoria de Habitação informa ainda que essas análises são realizadas de forma automatizada pelos sistemas federais e também por equipes técnicas responsáveis pela conferência de milhares de dossiês encaminhados por municípios de todo o país. Em razão desse volume de processos, o retorno ao município pode ocorrer entre 45 e 60 dias, não sendo possível estabelecer datas precisas para a conclusão da pesquisa de enquadramento de cada família.
Paralelamente, o município também segue acompanhando o andamento das obras e das etapas necessárias para a conclusão dos imóveis, buscando garantir que as famílias contempladas possam receber suas moradias assim que todas as exigências do programa forem cumpridas.