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Publicada em 20 de Julho de 2026 às 00:30

Procon de Novo Hamburgo alerta para golpe em nome do órgão

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Jornal Cidades
O Procon de Novo Hamburgo alerta consumidores e fornecedores sobre a circulação de e-mails fraudulentos enviados em nome do órgão. As mensagens simulam notificações de reclamação e utilizam indevidamente a identidade visual do Procon para tentar induzir os destinatários a clicar em links. Em um desses casos reportados, uma empresa recebeu notificação falsa de multa no valor R$ 23,5 mil.
O órgão esclarece que o Procon de Novo Hamburgo não envia notificações contendo links para acesso a reclamações, documentos ou qualquer outro tipo de conteúdo. Dessa forma, qualquer e-mail com essa característica deve ser considerado suspeito.
A orientação é para que nenhum link seja acessado. Clicar nesses endereços pode comprometer a segurança dos dados pessoais e empresariais, além de expor os usuários a golpes virtuais. Em caso de dúvida sobre a autenticidade de qualquer comunicação supostamente enviada pelo Procon, a recomendação é entrar em contato exclusivamente pelos canais oficiais de atendimento do órgão, antes de tomar qualquer providência.
O Procon de Novo Hamburgo reforça que está acompanhando a situação e orienta que mensagens suspeitas sejam desconsideradas e, sempre que possível, comunicadas ao órgão. O órgão informa que está à disposição para atendimento da população para esclarecer dúvidas.
O Procon de Novo Hamburgo alerta consumidores e fornecedores sobre a circulação de e-mails fraudulentos enviados em nome do órgão. As mensagens simulam notificações de reclamação e utilizam indevidamente a identidade visual do Procon para tentar induzir os destinatários a clicar em links. Em um desses casos reportados, uma empresa recebeu notificação falsa de multa no valor R$ 23,5 mil.
O órgão esclarece que o Procon de Novo Hamburgo não envia notificações contendo links para acesso a reclamações, documentos ou qualquer outro tipo de conteúdo. Dessa forma, qualquer e-mail com essa característica deve ser considerado suspeito.
A orientação é para que nenhum link seja acessado. Clicar nesses endereços pode comprometer a segurança dos dados pessoais e empresariais, além de expor os usuários a golpes virtuais. Em caso de dúvida sobre a autenticidade de qualquer comunicação supostamente enviada pelo Procon, a recomendação é entrar em contato exclusivamente pelos canais oficiais de atendimento do órgão, antes de tomar qualquer providência.
O Procon de Novo Hamburgo reforça que está acompanhando a situação e orienta que mensagens suspeitas sejam desconsideradas e, sempre que possível, comunicadas ao órgão. O órgão informa que está à disposição para atendimento da população para esclarecer dúvidas.

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