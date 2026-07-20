Procon de Novo Hamburgo alerta para golpe em nome do órgão

O órgão esclarece que o Procon de Novo Hamburgo não envia notificações contendo links para acesso a reclamações, documentos ou qualquer outro tipo de conteúdo. Dessa forma, qualquer e-mail com essa característica deve ser considerado suspeito.
A orientação é para que nenhum link seja acessado. Clicar nesses endereços pode comprometer a segurança dos dados pessoais e empresariais, além de expor os usuários a golpes virtuais. Em caso de dúvida sobre a autenticidade de qualquer comunicação supostamente enviada pelo Procon, a recomendação é entrar em contato exclusivamente pelos canais oficiais de atendimento do órgão, antes de tomar qualquer providência.
O Procon de Novo Hamburgo reforça que está acompanhando a situação e orienta que mensagens suspeitas sejam desconsideradas e, sempre que possível, comunicadas ao órgão. O órgão informa que está à disposição para atendimento da população para esclarecer dúvidas.